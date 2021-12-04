Водитель задержан. В Черниговской области мусоровоз сбил насмерть 6-летнюю девочку

Известно, что девочка с мамой выбросили мусор в контейнер и уходили в сторону остановки

Полиция Черниговской области устанавливает обстоятельства ДТП в Нежине / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 4 декабря, около 15:00 в полицию поступило сообщение, что вблизи остановки общественного транспорта в Нежине мусоровоз сбил ребенка.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Подробности

Предварительно известно, что девочка с мамой выбросили мусор в контейнер и уходили в сторону остановки. В это время от площадки с контейнерами отъезжал мусоровоз, который, вероятно, задел ребенка. От полученных телесных повреждений 6-летняя девочка погибла.

Полицейские задержали 53-летнего водителя мусоровоза. В настоящее время с ним продолжаются первоочередные следственные действия.

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Что грозит водителю

Полиция расследует обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках производства по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть потерпевшего), наказываемые лишением свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается.

Под Киевом автомобиль сбил 10-летнюю девочку

Инцидент произошел в городе Вышгород около 17:00. Автомобиль совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Что с участниками ДТП?

В результате аварии девочка получила телесные повреждения. Ее забрали в медицинское учреждение. Водитель транспортного средства не пострадала.

Действия правоохранителей

На месте происшествия работали работники отдела реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции. После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию событию.

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