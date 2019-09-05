Водителя BlaBlaCar обвинили в изнасиловании пассажирки

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По дороге из Одессы в Черкассы женщина, которая стала пассажиркой благадоря сервису BlaBlaCar, была изнасилована водителем. Такие обвинения обнародовала подруга пострадавшей Анастасия Липинская в своем Facebook.

По ее словам, преступление было совершено еще 30 августа: за рулем находился 51-летний мужчина, который якобы угостил девушку кофе, после чего та почувствовала слабость. По дороге девушка посылала своему парню геолокации и писала о том, что боится водителя.

"По дороге мужчина угостил кофе, после которого девушка начала чувствовать слабость и засыпать. Впоследствии он начал угрожать ей, что изнасилует и хвастался своими контактами в районной полиции, мол девушка ничего ему не сделает", – написала Липинская.

По ее словам, "едва пришедшая в себя после кофе, подруга начала писать своему парню, что она в опасности и каждые несколько километров отправлять свою геолокацию".

Также она добавила, что водитель не стал дожидаться момента, когда женщина потеряет сознание, отвез ее в лес и изнасиловал.

В свою очередь, журналисты издания "Вечерние Черкассы" выяснили у подруги пострадавшей, что жертва изнасилования якобы не сопротивлялась, потому что у водителя был нож.

"Вел себя очень странно. Говорил, что мессия, и поубивает всех евреев. Затем изнасиловал. Девушка даже не сопротивлялась, потому что у него был нож. Решила, что лучше уж пусть так, чем потом еще и убьют. Произошло это все под Смелой. Еще и отвез потом в Черкассы ее. Она сразу написала заявление в полицию и обратилась к судмедэкспертам. Но он даже следов не оставил. Был в презервативе", – сообщила Анастасия Журова.

По ее словам, знакомые и друзья жертвы насилия, под видом пассажиров, пытались договориться о встрече с насильником, однако тот не пришел и на звонки больше не отвечал.

Информацию о происшествии с пассажиркой в комментарии под постом Липинской подтвердили и представители сервиса BlaBlaCar. В сообщении говорится, что его от имени BlaBlaCar в полицию сразу же было подано заявление, однако на протяжении пяти дней копы так и не отреагировали.

"Мы были шокированы, узнав о случившейся ситуации. Это абсолютно недопустимо, и такие люди безусловно должны нести ответственность за свои поступки. Мы сразу же связались со следователем Черкасского отделения полиции, ответственным за ведение дела, чтобы передать ему данные о водителе, который зарегистрировал профиль на платформе BlaBlaCar", – говорится в сообщении.

Кроме того, представители сервиса подчеркнули, что были готовы к сотрудничеству со следствием, но так и не получили запроса от следователей.

"Мы собрали все данные, чтобы оперативно их отправить в полицию, как только получим соответствующий запрос. Прошло несколько дней, и, по состоянию на 5 сентября, полиция еще не отреагировала", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее ожидалось, чтоBlaBlaCar в Украине начнет брать деньги с пассажиров. Планировалось, что пассажиры, желающие совершать поездки на расстояние более 120 км, смогут бронировать места только за деньги. Тем временем, в России хотят запретить сервис "попутчиков" BlaBlaCar.

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