Военная прокуратура задержала главу Коростенского РГА на получении 1500 долларов взятки
Чиновник и его подчиненная хотели "нагреться" на выделении земли
Военная прокуратура задержала главу Коростенского РГА с подчиненной на получении 1500 долларов взятки.
"Очередные чиновники хотели "нагреться" на выделении земли и погорели на взятке. Председатель Коростенского райадминистрации и начальник отдела РГА в течение марта требовали от заявительницы неправомерную выгоду", – сообщил в Фейсбук военный прокурор Олег Сенюк.
Факт получения 1500 долларов США разоблачен сегодня при процессуальном руководстве военной прокуратуры Центрального региона Украины и оперативного сопровождения сотрудников УЗЭ в Житомирской области ДЗЭ Нацполиции Украины, следователями Киевского теруправления ГБР.
После получения взятки чиновники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, а предмет преступления изъят. Проводятся следственные и процессуальные действия.
Коростенским взяточникам готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, которое наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Также военные прокуроры будут ходатайствовать в суде об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Запорожской области задержали полицейских за сбор "дани" с предпринимателей. Задержаны замглавы и оперуполномоченный Пологовского райотдела полиции.
Ранее правоохранители задержали двух должностных лиц Киево-Святошинского райсовета в Киевской области, которые получили от частного предпринимателя взятку в 99,3 тыс. гривен.
Также мы писали, что в Житомире сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновника горсовета, который наладил схему получения взяток от местных жителей.
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