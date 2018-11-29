Военное положение в Черниговской области: на границе с РФ усиливают оборону

В Черниговской области после введения военного положения усиливают позиции военных, в особенности на базах недалеко от границы с Россией.

При этом в областной государственной администрации уверяют, что ситуация контролируема, но военные объекты были приведены в боевую готовность.

"Произошли изменения в порядке подготовки, то есть, сокращены сроки подготовки воинских частей. Планируется призыв оперативного резерва номер один. Их будут привлекать к сборам. Привлекать будут дефицитные специальности, которые требуют дополнительной подготовки", – заявил спикер оперативного командования "Север" Виталий Кириллов.

Также на усиленный вариант несения службы перешли и сотрудники полиции.

"В населенных пунктах Черниговской области увеличилось число авто патрулей и патрульных нарядов, экипированных надлежащим образом. Также привлечены служебные собаки, активизировано патрулирование на дорогах международных пунктов пропуска", – рассказал спикер Нацполиции в Черниговской области Сергей Брыль.

В свою очередь, местные жители признались, что особенных изменений в повседневной жизни они не заметили.

"Ну как, все по-прежнему, все хорошо, все нормально. Просто в политике какие-то изменения, и в военной области, а так все нормально. – В городе практически ничего не изменилось, а что должно было измениться? Комендантского часа нет, никаких запретов я не вижу", – отметили жители Чернигова.

Город, несмотря на военное положение, активно готовится к зимним праздникам, и в центре уже устанавливают новогодний городок.

Напомним, что 26 ноября Верховная Рада Украины ввела военное положение в ответ на атаку России на украинские военные корабли.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.