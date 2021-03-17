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Волна подростковых суицидов в Украине: в Чернигове школьница наглоталась таблеток

17 марта, 01:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Мать попросила полиция не проводить проверку

В Чернигове наглоталась таблеток, пытаясь покончить с собой, ученица 9-го класса одной из местных школ.

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Об этом сообщили источники в местной полиции, передает УНИАН.

Подростка госпитализировали в неврологическое отделение Черниговской областной детской больницы.

Во время осмотра дома правоохранители обнаружили несколько блистеров различных медикаментов, часть из которых была пустой.

Собеседник издания сообщил, что мать девушки обратилась к правоохранителям с просьбой не проводить проверку по данному факту.

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Сейчас полиция устанавливает, что толкнуло школьницу на такой шаг.

Напомним, по Украине в последнее время прокатилась волна подростковых суицидов, причем часть из них предположительно связана со смертельной игрой в соцсетях.

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Мы также сообщали, что в Сумах с острым медикаментозным отравлением госпитализировали несовершеннолетнюю, которая приняла 30 таблеток противовоспалительного препарата.

Почему дети и подростки решаются на этот рискованный шаг и как избежать трагедии, рассказал психоаналитик Александр Осташко в блоге на сайте "Сегодня".

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