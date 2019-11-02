Волонтер из Хмельницкого передал армии свой самолет

Самолет Шишкин купил для своих нужд, но решил, что военным Ан-2 нужнее

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Волонтер из Хмельницкого Егор Шишкин передал николаевской авиационной бригаде самолет. Ан-2 он купил для личных нужд, однако, когда услышал, что военным не хватает авиатехники для тренировок, решил передать самолет им.

Представители командования Вооруженные Сил Украины вручили волонтеру грамоту прямо на аэродроме.

"Спасибо большое", – поблагодарил Шишкин.

Волонтер признался "Сегодня", что о собственном самолете мечтал с детства, и когда Ровенская авиакомпания распродавала имущество на аукционе, купил один из них. Сколько заплатил – не говорит.

"Секрет", – ответил Егор Шишкин на вопрос о стоимости самолета.

Это было четыре года назад, и с тех пор самолет лежал в разложенном состоянии.

"Его в Ровно разобрали, мы погрузили на машины и перевезли сюда", – говорит Егор Шишкин. "То есть мечта у вас во дворе стояла, несобранной?" – спрашивают "Сегодня". "Не стояла. От командира данной бригады я узнал о необходимости, поэтому мы договорились, что я осуществлю передачу данного самолета", – рассказал Шишкин.

Собрали машину сами военные. Летательному аппарату – 34 года. Он не новый, но нужен подразделению.

Благодаря такому подарку, говорят в ВСУ, они смогут в четыре раза меньше расходовать топлива при обучении личного состава.

Самолет ранее использовали для пассажирских перевозок, теперь с его помощью будут готовить экипажи летчиков и десантников. На тренировках по выполнению боевых задач.

"Нам экономически целесообразно использовать такие самолеты для подготовки военнослужащих, кроме того, это уникальный самолет, который после одной заправки может находиться в воздухе до семи часов", – говорит заместитель командующего по авиации Военно-морских Сил ВСУ Игорь Бедзай.

Это – второй самолет Ан-2 в подразделении. И еще не хватает одного для подготовки десантников. Летчик Максим Тюпин налетал 700 часов. Говорит: хотел бы управлять современными аппаратами.

Но и этот для подразделения как находка, потому что пользоваться вертолетами и ремонтировать их – дорого.

"Для нас, для летчиков, каждая единица, на которой можно летать – это хорошо. После завода будет еще хорошо, лучше, когда он поднимется в воздух", – говорит заместитель командира эскадрильи бригады морской авиации ВМС Украины Максим Тюпин.

Это не первая авиатехника, которую передали военным благотворители, но это первый случай личного подарка от одного волонтера.

Ан-2 – в хорошем состоянии, говорят военные, но в работу его примут только в следующем году, после капитального ремонта. На это потратят два миллиона гривен.

Напомним, ранее волонтер Юрий Мысягин рассказал, как украинские военные провели военную операцию на опережение и уничтожили большое количество техники боевиков, которые, в свою очередь, планировали атаковать позиции ВСУ.

Также мы сообщали о скандале, который вспыхнул после того, как с памятника Николаю Щорсу в центре Киева были демонтированы баннеры волонтеров организации "Вернись живым", которые закрывали скульптуру с весны этого года.

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