Вооруженное ограбление в Херсоне: в пяти областях ввели план "Сирена"

Сегодня, 12:19

На базе Национальной полиции развернут оперативный штаб по задержанию преступников

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

После ограбления ювелирного магазина в Херсоне, после которого разбойники отстреливались от полицейских, в пяти областях Украины был введен оперативный план "Сирена". Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"На базе Нацполиции развернул работу оперативный штаб по факту разбойного нападения на ювелирный магазин в одном из развлекательных центров Херсона. В пяти областях страны введен в действие оперативный план "Сирена". На базе Ситуационного центра НПУ в круглосуточном режиме работает специально созданная группа", – говорится в сообщении.

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В частности, повышенные меры безопасности введены в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской областях.

Напомним, ранее мы сообщали о нападении грабителей на ювелирный магазин в одном из торгово-развлекательных центров Херсона. Во время погони копов за разбойниками преступники открыли огонь, сожгли одну из своих машин и скрылись.

Напомним, ранее в Харькове бандиты пытались ограбить водителя: они назвались сотрудниками полиции и фискальной службы и вымогали взятку. Услышав отказ, угрожали расправой и пытались задушить шофера, а напоследок сорвали с шеи золотую цепочку и убежали. 

Напомним, в Киеве двое мужчин в форме полицейских грабили иностранцев. Ранее сообщалось, что жителя Одессы ограбили на 1,5 млн гривен под предлогом продажи криптовалюты.
Херсон, сирена, запорожская область, днепропетровская область
Источник:

"Сегодня"

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