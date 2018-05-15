Вооруженное ограбление в Херсоне: в пяти областях ввели план "Сирена"

После ограбления ювелирного магазина в Херсоне, после которого разбойники отстреливались от полицейских, в пяти областях Украины был введен оперативный план "Сирена". Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

"На базе Нацполиции развернул работу оперативный штаб по факту разбойного нападения на ювелирный магазин в одном из развлекательных центров Херсона. В пяти областях страны введен в действие оперативный план "Сирена". На базе Ситуационного центра НПУ в круглосуточном режиме работает специально созданная группа", – говорится в сообщении.

В частности, повышенные меры безопасности введены в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской областях.

Напомним, ранее мы сообщали о нападении грабителей на ювелирный магазин в одном из торгово-развлекательных центров Херсона. Во время погони копов за разбойниками преступники открыли огонь, сожгли одну из своих машин и скрылись.

Напомним, ранее в Харькове бандиты пытались ограбить водителя: они назвались сотрудниками полиции и фискальной службы и вымогали взятку. Услышав отказ, угрожали расправой и пытались задушить шофера, а напоследок сорвали с шеи золотую цепочку и убежали.

Напомним, в Киеве двое мужчин в форме полицейских грабили иностранцев. Ранее сообщалось, что жителя Одессы ограбили на 1,5 млн гривен под предлогом продажи криптовалюты.