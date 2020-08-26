Воздух под надежной защитой: Украина проверила ПВО рядом с Крымом (фото, видео)

В этот раз боевые расчеты старались избегать шаблонности и действовать непредсказуемо для противника

В Херсонской области провели проверку подразделений противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины.

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Как сообщили в пресс-центре командования Объединенными силами, соответствующий приказ был отдан командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым.

"Задачи для военных были привычными: марш, своевременное прибытие в определенный район, развертывание комплексов, поиск и условное уничтожение воздушных целей. Однако боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов старались избегать шаблонности, действовать непредсказуемо для противника. В ходе боевой работы пригодился опыт войны на востоке страны", – отметил Наев.

В мероприятиях принимали участие экипажи расчетов зенитно-ракетных комплексов "Бук-М1" и "Оса-АКМ". Целью проверки было оценить их подготовку, а также мастерство владения тактическими приемами ведения противовоздушной боя.

По итогу Наев констатировал, что "воздушное пространство юга находится под надежным контролем объединенных сил Вооруженных Сил Украины".

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Напомним, в прошлом месяце председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев сообщил о комплексе мероприятий, который предпринимается для защиты региона от возможной российской агрессии.

Стоит отметить, что скоро теперь в Украине ожидаются крупные международные маневры – Rapid Trident-2020, в которых примут участие вместе с нашими военными представители еще восьми стран.

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