Возил людей в аэропорт: в Бердичеве у таксиста обнаружили коронавирус

Врачи предположили, что мужчина мог заразиться, контактируя с прибывшими из-за границы

В Житомирской области рассказали о ситуации жителем Бердичева, у которого диагностировали коронавирус – мужчина лечился от пневмонии и мог заразить нескольких медработников.

Как отметила главный врач города Лариса Бабикова, заболевший подрабатывал тем, что возил людей в киевский аэропорт "Борисполь" где, вероятно, и заразился инфекцией, сообщает berdichev.biz.

Медики подозревают шофера в том, что он не рассказал о своих контактах с теми, кто вернулся из-за границы, а потому у него не удалось своевременно обнаружить коронавирус.

Врач добавила, что мужчина болеет с 19 марта и находился под надзором своего семейного врача, с которым контактировал и даже ходил делать флюорографию в городскую больницу – снимок показал признаки односторонней пневмонии.

В то же время, поскольку таксист скрывал контакты с людьми, прибывшими из-за границы, течение болезни не вызывало подозрений у врачей. После обнаружения признаков пневмонии мужчину госпитализировали в инфекционное отделение.

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24 марта он попросил провести ему экспресс-тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Его перевели в изолированный бокс инфекционного отделения и взяли материал для проведения лабораторных исследований, и подтвердили наличие COVID-19.

Бабикова добавила, что больной до подтверждения коронавируса контактировал с другими пациентами инфекционного отделения, а также несколькими медиками, у которых не было полноценной защиты. Сейчас все они находятся на самоизоляции.

Сколько людей успел заразить пациент – врачам неизвестно. Состояние самого водителя – средней тяжести, он проходит лечение антибиотиками и периодически получает кислород.

У него есть семья – жена, ребенок и теща, которые с ним контактировали и сейчас находятся на самоизоляции. Их дом прошел дезинфекцию, автомобиль пока разыскивают.

Медики пытаются установить всех контактных лиц, однако, по их словам, пациент не желает рассказывать обо всех, с кем он контактировал.

Напомним, ранее пациент с коронавирусом из Житомира, показал условия в своей больничной палате, где температура не поднималась выше 16 градусов.

Также он жаловался на условия в изоляции и сделал фото палаты, в которой ему приходится жить.

Кроме того, мужчина рассказал о симптомах, которые он почувствовал во время болезни.

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