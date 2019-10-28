Возле херсонского автовокзала обнаружили страшную находку

Фото: hr.npu.gov.ua

Полиция Херсона начала расследование убийства женщины, чье тело было найдено неподалеку от междугородного автовокзала города. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Информация о страшной находке поступила на телефон 102 около 13:45. Звонивший оператор охранной фирмы рассказал, что возле одной из многоэтажек в районе автовокзала в кустах лежит мертвая женщины со следами насильственной смерти.

К многоэтажке выехала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции и областного главка. Сейчас устанавливаются личность погибшей и возможные свидетели происшествия. Проводятся первоочередные следственно-розыскные мероприятия по установлению преступника.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство".

Ранее в полицию Днепра сообщили о том, что на территории речного порта, в районе площади Десантников, обнаружили труп. Однако по приезде патрульные тело не обнаружили — оно бесследно пропало. Правоохранители вызвали к месту спасателей.

А в одной из квартир жилого дома на улице Евгения Коновальца на столичном Печерске обнаружили труп молодой женщины. Страшную находку обнаружили сожители, которые вернулись домой. По их словам, на теле было много кровоподтеков и синяков. По предварительной информации, женщине было около 30 лет, а смерть была насильственной.

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