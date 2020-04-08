Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошло

В Черкассах местные жители заметили у морга местной больницы огромный передвижной рефрижератор, и, учитывая распространение коронавируса в Украине, предположили, что в городе резко увеличилось число летальных исходов.

Как написала в своем Facebook местная жительница Екатерина Дубрава, 30-тонный грузовик она заметила возле городской больницы №3.

В свою очередь, заместитель мэра Черкасс Людмила Бордунос в комментарии местному изданию "Про все" заявила, что рефрижератор был приобретен за средства меценатов, денег из городского бюджета на это не тратили.

"Есть протокол, который мы должны исполнять. Сейчас на улице становится все теплее, и если, не дай Бог, у нас начнется вспышка эпидемии, мест в морге может просто не хватить", - объяснила она.

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Чиновница добавила, что на данный момент причин для паники у горожан нет, а сам контейнер не используется".

"Мы надеемся, что он нам и не понадобится, но городская власть должна реагировать и готовиться к худшему развитию событий во время эпидемии. Именно поэтому закупаются и гробы, и специальные мешки", – резюмировала Бордунос.

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Между тем, сообщение о появлении "передвижного морга" в Черкассах вызвало тревогу в социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что в Черкасской области "эпицентром" распространения коронавируса стал небольшой городок Каменка на юге региона. Город закрыли, и из него сейчас никого не выпускают.

Кроме того, в Украине определили правила захоронения умерших от коронавируса.

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