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Возле Новограда-Волынского не могут потушить свалку: люди страдают от дыма и зловония

19 июня, 18:22

Власти дают горожанам советы, как уцелеть

Пожар
Пожар. Фото: Pixabay

Четвертый день продолжается пожар на свалке в урочище Ржатковка под Новоград-Волынским Житомирской области.

Мэрия города сообщила, что возгорание обнаружили еще 16 июня.

"Всего для локализации локального возгорания мусора были задействованы возможности всех служб города", – говорится в заметке отдела связей с общественностью Новоград-Волынского городского совета.

Однако борьба с огнем пока не увенчалась успехом, и горожане в соцсетях жалуются на смог и дым в разных микрорайонах Новограда-Волынского, пишет Житомир.info.

В комментариях люди пишут, что полигон горит по периметру. В разных концах города жители страдают от дыма и смрада, особенно вечером. Жалуются на ухудшение самочувствия и головную боль.

Местные власти дают советы: по возможности не проветривать помещения, завесить форточки влажной тканью, делать частую влажную уборку, отказаться от алкоголя и курения и пить как можно больше жидкости.

Начальник 10-й пожарной части города Новоград-Волынский Алексей Бойко сегодня рассказал изданию, что спасатели постоянно заливают тления, однако полностью потушить не могут из-за того, что процессы происходят внутри.

"На данный момент проходит ликвидация горения. Наша машина работает там 4-й день. На вечер оно тухнет, а на утро разгорается с новой силой, потому что горит внутри. Ориентировочная площадь – около 1 гектара. Горения нет, оно тлеет, как торфяник. Пойдут дожди – даст Бог, погасим", – рассказал Алексей Бойко.

Как сообщалось, в Олевске Житомирской области сгорела цистерна с ядохимикатами.

Также мы сообщали, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.


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Тег пожар, экология, свалка, Новоград-Волынский

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