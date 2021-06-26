Возмущенный поборами отец вылил ведро с нечистотами на завуча в Черновицкой области (видео)

Инцидент произошел из-за того, что, якобы у студента требовали 300 евро взятки за диплом

Разъяренный отец с ведром. Фото: скрин

В Новоселицком медицинском колледже на вручении дипломов произошло ЧП. На куратора группы и завуча колледжа Анну Москалюк, возмущенный поборами отец одного из выпускников, вылил ведро с нечистотами.

Что произошло

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В полиции Черновицкой области отреагировали на видео, где мужчина (очевидно, что родитель студента) выливает ведро с неизвестным веществом на преподавателя.

Согласно описанию, инцидент произошел из-за того, что, якобы у студента требовали 300 евро взятки.

"В ЕРДР внесены сведения по статье "Хулиганство", то есть в отношении отца студента. Также выясним, были ли другие заявления от иных участников инцидента", – сообщила нам спикер полиции Черновицкой области Диана Козлова.

На видео слышно, как мужчина кричит "это тебе за сына, бл*д*ь".

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"Украла, ск*тина, четыре года жизни его! Это тебе за сына, г*вно вот это, за его диплом! Ты меня услышала, ск*тина? Вот это г*вно тебе за сына! 300 евро тебе дать? Я тебе дам триста евро", – кричал громко отец.

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А ответ женщина постоянно повторяла – "я ему ничего не сделала!".

Корреспондент "Сегодня" попытался связаться с преподавателем, но она не взяла трубку.

Что говорят в Сети

Мнения у пользователей Сети разошлись. Некоторые считают, что мужчина сделал правильно, а некоторые возмущены.

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"Наконец-то хоть кто-то начал это делать! Подача знаний в ВУЗах в большинстве ниже низшего, а понтов у преподов выше неба!"

"Больше всего шокирует наше общество, в котором без доказательств и следствия поддерживают насилие и унижение женщины. Сделала она что-то или не сделала, нужно было разбираться в момент вымогательства денег (если он конечно было)".

Ранее мы писали, что во Львовской области во время школьной экскурсии на водопад погиб ученик 6-го класса одной из львовских школ. Мальчик упал в воду, к сожалению, его не удалось спасти. После инцидента в больницу госпитализировали двух преподавателей, которые ездили с детьми.