Впервые в Украине: мужчину привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие

Злоумышленник совершал противоправные действия в отношении своей матери

Фото: Pixabay

Впервые в Украине: мужчину привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/0b0/4a8/5c50b04a8321f.jpg 2019-04-09T22:37:00+03:00 Другие регионы Злоумышленник совершал противоправные действия в отношении своей матери

Гражданина Украины впервые привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие. Мужчина был привлечен к ответственности за систематическое избиение своей 80-летней матери. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

2 апреля Вознесенский горрайонный суд Николаевской области признал 57-летнего жителя города Вознесенска виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины Домашнее насилие.

"На сегодня это первый случай, когда домашний тиран привлечен к уголовной ответственности по указанной статье", – сообщили в полиции.

Злоумышленник в течение нескольких лет совершал противоправные действия в отношении своей 80-летней матери. Так, в феврале 2019 года зафиксировали факт нанесения женщине легких телесных повреждений, которые также нанес сын.

Нередкие случаи противоправных действий в семье были квалифицированы как системное совершение домашнего насилия.

Несмотря на многочисленные избиения собственной матери, суд посчитал, что мужчина раскаялся и назначил ему наказание в виде ареста сроком на один месяц.

После отбытия основного наказания правонарушитель пройдет программу для обидчиков, которая может длиться от трех месяцев до одного года и предусматривает еженедельное проведение с обидчиками индивидуальных и групповых занятий, а умышленное уклонение от ее прохождения влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 390-1 Уголовного кодекса Украины.

Такие действия наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

Как известно, 11 января 2019 году в Украине вступил в силу закон №5294 О предотвращении и противодействии домашнему насилию.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре стали активно бороться с домашним насилием. В помощь жертвам домашних тиранов активисты создали интернет-сайт "Побач", чтобы обнажить актуальную для области проблему. На ресурсе можно отыскать перечень организаций, которые оказывают помощь пострадавшим.

А во Львовской области судят мужчину, который бил и оскорблял жену. "Комнатному тирану" грозит до двух лет тюрьмы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Впервые в Украине: мужчину привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.