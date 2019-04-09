Впервые в Украине: мужчину привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие
Злоумышленник совершал противоправные действия в отношении своей матери
Гражданина Украины впервые привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие. Мужчина был привлечен к ответственности за систематическое избиение своей 80-летней матери. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.
2 апреля Вознесенский горрайонный суд Николаевской области признал 57-летнего жителя города Вознесенска виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 126-1 Уголовного кодекса Украины Домашнее насилие.
"На сегодня это первый случай, когда домашний тиран привлечен к уголовной ответственности по указанной статье", – сообщили в полиции.
Злоумышленник в течение нескольких лет совершал противоправные действия в отношении своей 80-летней матери. Так, в феврале 2019 года зафиксировали факт нанесения женщине легких телесных повреждений, которые также нанес сын.
Нередкие случаи противоправных действий в семье были квалифицированы как системное совершение домашнего насилия.
Несмотря на многочисленные избиения собственной матери, суд посчитал, что мужчина раскаялся и назначил ему наказание в виде ареста сроком на один месяц.
После отбытия основного наказания правонарушитель пройдет программу для обидчиков, которая может длиться от трех месяцев до одного года и предусматривает еженедельное проведение с обидчиками индивидуальных и групповых занятий, а умышленное уклонение от ее прохождения влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 390-1 Уголовного кодекса Украины.
Такие действия наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.
Как известно, 11 января 2019 году в Украине вступил в силу закон №5294 О предотвращении и противодействии домашнему насилию.
Напомним, ранее стало известно, что в Днепре стали активно бороться с домашним насилием. В помощь жертвам домашних тиранов активисты создали интернет-сайт "Побач", чтобы обнажить актуальную для области проблему. На ресурсе можно отыскать перечень организаций, которые оказывают помощь пострадавшим.
А во Львовской области судят мужчину, который бил и оскорблял жену. "Комнатному тирану" грозит до двух лет тюрьмы.
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