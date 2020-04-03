Врачей, борющихся с коронавирусом в Черкассах, переводят на вахтовый график

Сразу после смены медики будут направляться в санаторий, где им предоставят условия для отдыха и проведут тест на COVID-19

По вахтовому графику будут работать инфекционисты Черкасс. Трое суток будут лечить пациентов, еще трое – отдыхать в санатории. Затем их будут тестировать на коронавирус. И, если результат отрицательный, отпускают на неделю домой. Все это для того, чтобы врачи и медсестры не стали носителями инфекции. Новости "Сегодня" побывали в санатории и узнали, готовы ли медики к новому графику?

Обычно в этом санатория отдыхают дети работников образования Черкасской области. Но сейчас 80 комнат готовят для работников инфекционного госпиталя, которые лечат больных коронавирусом. Персонал санатория с осторожностью относится к таким гостям.

Евгений Трофименко, завхоз санатория:

"Не против, но и не очень за, честно говоря. Вы же понимаете, это все же вирус".

Сегодня здесь появились первые жильцы. Среди них медсестра Надежда Погорелая. Она уже отработала суточную смену. Теперь сутки будет отдыхать. В конце рабочей недели ее, как и всех медработников, протестируют на COVID-19. И, если будет здорова, отпустят домой. От нового графика, признается Надежда, муж и дети были не в восторге. Но, в конце концов, смирились.

Надежда Погорелая, и. о. старшей медсестры Черкасской городской инфекционной больницы:

"Все понимают, что у нас сейчас сложилась такая ситуация, ну, как на войне. То есть, ты солдат и ты должен". В тренде На Донбассе боевики снова ударили из запрещенного оружия: где было "жарко"

Санаторий стал временным домом для черкасских медиков. Здесь врачи и медсестры могут восстановить силы после суточного дежурства, не подвергая опасности собственные семьи. Медиков к семьям не отпускают не только из-за опасности распространения коронавируса, рассказывает заведующая инфекционной больницы. В санатории врачи и медсестры смогут полноценно отдохнуть после тяжелой суточной изменения, что невозможно дома.

Светлана Волгина, заведующая Черкасской городской инфекционной больницы:

"Этот период они просто здесь отдыхают, они могут поспать, и они обеспечены питанием трехразовым. Они могут выйти подышать свежим воздухом. Потому что дома там начнутся какие-то другие проблемы".

По графику семь дней на работе, семь – дома медики инфекционной больницы будут работать до конца карантина.

Тем временем, в Сумской области за время карантина уволили 47 медиков. Как стало известно, под сокращение попали льготные категории лиц, в частности, матери-одиночки и медработники, которым осталось один-два года до выхода на пенсию. Как сообщили в Офисе генпрокурора, было открыто уголовное производство по факту нарушения законодательства о труде.

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