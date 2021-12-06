Все ради парня из России. В Полтавской области девушка сымитировала свое похищение и требовала деньги

Пропавшую девушку нашли на автодороге "Харьков-Щербаковка" (Дергачевский район)

Полицейские вернули домой девушку, которая сымитировала свое похищение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Полтавской области 18-летняя девушка сымитировала свое похищение и потребовала перечислить определенную сумму денег на банковский счет.

Об этом пишет пресс-служба полиции.

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Подробности инцидента

В Миргородский районный отдел полиции 4 декабря, около 21:45, поступила информация от 39-летней жительницы Великосорочинской территориальной общины об исчезновении ее 18-летней дочери.

Женщина сообщила, что в этот день, около 16:00, дочь пошла в сельский магазин, но домой не вернулась. А через час после исчезновения ей и родственникам начали поступать голосовые сообщения с информацией о якобы похищении девушки и требованиями немедленно перечислить определенную сумму денег на указанный "похитителями" банковский счет.

Как нашли девушку

По поручению руководства ГУНП области к поисковой работе приступили не только оперативные подразделения Миргорода, но и опытные работники уголовного розыска областного Главка, киберполиция и другие службы.

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Также, для установления места нахождения девушки, полицейские передали ориентировку оперативным подразделениям соседних областей.

Около 01:00, 5 декабря, поступила информация от коллег из Харьковской области, что пропавшую девушку нашли на автодороге "Харьков-Щербаковка" (Дергачевский район), на международном автомобильном пропуске "Гоптовка". Девушка пыталась пересечь государственную границу Украины с Россией.

Как объяснила свой поступок девушка

18-летняя объяснила, что намеревалась тайно пересечь государственную границу и выехать в город Ставрополь (Россия), потому что там ее якобы ждал 16-летний парень, с которым она познакомилась через социальную сеть Интернет.

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Девушка объяснила, что историю с похищением и вымогательством денег придумала сама, потому что знала, что родители не одобряют такие отношения с неизвестным парнем. Да и денег для переезда в соседнюю страну у нее не было.

Полиция изучает обстоятельства и мотивы поступка и проводит превентивные мероприятия с семьей.

Во Львове 4 дня ищут женщину

2 декабря во Львове вблизи танкового завода пропала без вести 35-летняя львовянка Мария Дергабузова.

Женщина вышла с собакой на прогулку и не вернулась. Ее местонахождение неизвестно. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Возраст: 35 лет (1986 г.р.)

Рост: 170-175 см

Волосы: темно-русые, длинные

Была одета: куртка песочного цвета, спортивный костюм черного цвета, кроссовки

О местонахождении женщины сообщайте на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-310-911 или 102.

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