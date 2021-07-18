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Все тело в красных пятнах: в Кирилловке ребенок пострадал от медуз (фото)

18 июля 2021 11:29

Виктория Барановская Виктория Барановская

Бабушка сообщила, что медуз не было видно в море, когда ребенок купался

Родные уверены, что именно медузы спровоцировали покраснение у ребенка / Фото: коллаж "Сегодня"

Родные уверены, что именно медузы спровоцировали покраснение у ребенка / Фото: коллаж "Сегодня"

На Азовском море, в Кирилловке, ребенок пострадал от медуз – девочка искупалась в море, а на берег уже вышла с красными пятнами на теле.

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Об этом сообщает ria-m.tv

Медуз, по словам бабушки девочки, во время купания видно не было. Но обвиняет семья туристов все-таки их. Они уверены, что именно останки медуз спровоцировали такую реакцию организма.

Другие отдыхающие рассказали, что вода в некоторых местах действительно напоминает желеообразную массу. Так что неудивительно, что у людей с чувствительной кожей или аллергиями на теле появляется раздражение.

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Фото: ria-m.tv
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Фото: ria-m.tv

Ранее мы сообщали, что киевляне рассказывают о засилье медуз в Днепре в районе Киева. Пользователи социальных сетей пишут, что впервые медуз заметили еще в августе 2020 года. Они пресноводные и появляются при нагревании воды выше +25. Сайт "Сегодня" решил поинтересоваться у экологов, является ли данное явление экологической катастрофой.

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