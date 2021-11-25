Всего 258 новых случаев за сутки. Луганская область решила повременить с выходом из красной зоны

Луганская область решила отсрочить выход из красной зоны карантина. Хотя за прошлые сутки в области всего 258 новых случаев коронавируса.
Об этом говорится в протоколе заседания Государственной комиссии по ТЕБ и ЧС.
В документе говорится, что руководству ОГА поручили принять меры по обеспечению соблюдения карантинных правил, предусмотренных для красной зоны, а также обеспечить ежедневную оценку эпидситуации в регионе.
Далее по теме
В пределах красной зоны запрещена:
- работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1688 случаев;
- Винницкая область – 810 случаев;
- Волынская область – 492 случая;
- Днепропетровская область – 893 случая;
- Донецкая область – 924 случая;
- Житомирская область – 707 случаев;
- Закарпатская область – 671 случай;
- Запорожская область – 1066 случаев;
- Ивано-Франковская область – 638 случаев;
- Киевская область – 719 случаев;
- Кировоградская область – 191 случай;
- Луганская область – 258 случаев;
- Львовская область – 1048 случаев;
- Николаевская область – 442 случая;
- Одесская область – 644 случая;
- Полтавская область – 967 случаев;
- Ровенская область – 659 случаев;
- Сумская область – 534 случая;
- Тернопольская область – 339 случаев;
- Харьковская область – 728 случаев;
- Херсонская область – 284 случая;
- Хмельницкая область – 778 случаев;
- Черкасская область – 523 случая;
- Черновицкая область – 235 случаев;
- Черниговская область – 705 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.