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Всего 258 новых случаев за сутки. Луганская область решила повременить с выходом из красной зоны

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
25 ноября, 17:51
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Местной власти поручили обеспечить ежедневную оценку эпидситуации в регионе
Луганская область решила не выходить из красной зоны
Луганская область решила не выходить из красной зоны / Фото: Коллаж: Сегодня

Луганская область решила отсрочить выход из красной зоны карантина. Хотя за прошлые сутки в области всего 258 новых случаев коронавируса.

Об этом говорится в протоколе заседания Государственной комиссии по ТЕБ и ЧС.

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В документе говорится, что руководству ОГА поручили принять меры по обеспечению соблюдения карантинных правил, предусмотренных для красной зоны, а также обеспечить ежедневную оценку эпидситуации в регионе.

Протокол заседания
Протокол заседания / Фото: ГСЧС

В пределах красной зоны запрещена:

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  • работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,
  • работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1688 случаев;
  • Винницкая область – 810 случаев;
  • Волынская область – 492 случая;
  • Днепропетровская область – 893 случая;
  • Донецкая область – 924 случая;
  • Житомирская область – 707 случаев;
  • Закарпатская область – 671 случай;
  • Запорожская область – 1066 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 638 случаев;
  • Киевская область – 719 случаев;
  • Кировоградская область – 191 случай;
  • Луганская область – 258 случаев;
  • Львовская область – 1048 случаев;
  • Николаевская область – 442 случая;
  • Одесская область – 644 случая;
  • Полтавская область – 967 случаев;
  • Ровенская область – 659 случаев;
  • Сумская область – 534 случая;
  • Тернопольская область – 339 случаев;
  • Харьковская область – 728 случаев;
  • Херсонская область – 284 случая;
  • Хмельницкая область – 778 случаев;
  • Черкасская область – 523 случая;
  • Черновицкая область – 235 случаев;
  • Черниговская область – 705 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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