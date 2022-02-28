Всех убивают и все уничтожают. Под Черниговом россияне сбросили запрещенную бомбу

Военные РФ беспощадно обстреливают Черниговскую область и не жалеют мирных жителей

Российские оккупанты используют запретное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты на территории Украины убивают мирных украинцев и стирают с лица земли целые села. Запретным оружием они "накрыли" село Киенка.

Об этом пишет пресс-служба Оперативного командования "Север".

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"Двумя пакетами кассетных боеприпасов армия России накрыла н. п. Киенка в Черниговской области. Захватчики бьют гражданских оружием, запрещенным Женевской конвенцией. Но о чем может быть речь, когда они коварно напали на независимую страну, заставляя их "любить", разрушая дома, села и унося жизнь. Так поступают только трусы", – говорится в сообщении.

В Чернигове бьют по гражданским

Российские военные беспощадно обстреливают Чернигов. Они ударили по меньшей мере по четырем улицам, гатят по гражданским домам. Горит "Эпицентр".

По состоянию на 12:20 28 февраля, в течение 20 минут продолжались интенсивные обстрелы улиц Белова, Рокоссовского, Доценко, Пухова.

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В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. Возник пожар в районе "Эпицентра".

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