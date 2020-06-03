Крупная вспышка COVID-19 на Волыни: умерли 5 пациентов психбольницы

Инфекцию в учреждении уже подтвердили у 74 человек

В Волынской психиатрической больнице, которая находится в пгт. Олыка Киверцовского района, разрастается вспышка коронавируса. По состоянию на 3 июня там уже подтвердили 74 случая инфицирования.

"Среди инфицированных – пять летальных случаев, один за последние сутки. Болезнь выявлено у 24 медиков и 50 пациентов учреждения", – об этом во время онлайн-брифинга сообщила главный санитарный врач области Наталия Янко.

Трое медицинских работников госпитализированы, остальные – лечатся амбулаторно.

По словам Янко, коронавирусная инфекция зафиксирована в трех отделениях из восьми, которые размещены в одном корпусе. В другом корпусе – заболевших COVID-19 нет.

Напомним, ранее заместитель председателя местной облгосадминистрации Татьяна Щербак заявила, что в вспышке инфекции в психбольнице пгт. Олыка частично виноваты медработники.

Кроме того, ранее в Волынской области коронавирусную инфекцию обнаружили у четырех сотрудников лабораторного центра Минздрава. Коллег заболевших уже обследовали.

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