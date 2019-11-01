Вспышка гепатита А в Украине: в больницы Чернигова находятся два десятка школьников

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больницах Чернигова с подозрением на гепатит "А" по состоянию на 1 ноября находится 21 школьник и двое взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета

"На сегодня в городских больницах обследовано 375 человек, среди которых 262 ученика. В общем контактных в очаге вспышки гепатита "А" определено 510 человек, из них 369 учащихся. То есть осталось обследовать 107 учеников этой школы. Руководством школы и медицинских учреждений составлены графики, согласно которым на следующей неделе будут проводить обследование этих детей", – сказано в сообщении.

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Черниговская школа № 7, где произошла вспышка гепатита, с понедельника возобновляет обучение, но контроль ситуации продлится.

"Сейчас среди заболевших 21 ученик 1, 4, 5, 6, 8 классов и 2 взрослых, в общем 23 человека. Дети находятся в областной детской больнице, им назначено соответствующее лечение", – отметили в горсовете.

Напомним, что 28 октября стало известно, что в медучреждении города Чернигова с подозрением на гепатит "А" находится 15 школьников СОШ №7 города Чернигов.

Напомним, ранее во Львовской области шесть студентов Дрогобычского педагогического университета попали в больницы с предварительным диагнозом "вирусный гепатит А". Как выяснилось, студенты находились на практике в Одессе.

Кроме того, недавно в Киеве по меньшей мере семь студентов одного из вузов были госпитализированыс подозрением на острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие покупали шаурму в киоске на улице Борщаговской.

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