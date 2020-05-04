Вспышка коронавируса на АЭС: на Южно-Украинской станции заболели 12 человек

Среди сотрудников Южно-Украинской атомной электростанции медики обнаружили коронавирус у 12 сотрудников, и еще у одного заболевание подозревается.
Об этом сообщили на официальном сайте этой станции.
"В инфекционном отделении города Южноукраинска находятся пять работников предприятия – четверо больных в состоянии средней тяжести, один – с подозрением (по клиническим проявлениям)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в АЭС подчеркнули, что еще один их сотрудник находится в Николаевской областной инфекционной больнице – 3 мая в связи с ухудшением состояния он был переведен из городского инфекционного отделения.
"Амбулаторно лечатся семь человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов", - добавили на станции.
Отмечается, что на предприятии усилены противоэпидемические меры для нераспространения заболеваемости среди персонала.
"С конца марта персонал обязан придерживаться масочного режима, ежедневно измерять температуру, а в случае проявления симптомов ОРВИ – оставаться дома", - подчеркнули на АЭС.
Также отмечается, что часть работников переведены на дистанционную форму работы, особенно те, кто проживает за пределами Южноукраинска.
Напомним, ранее мы сообщали, что подобная ситуация сложилась и в Запорожской области – в Энергодаре выявили три случая заражения коронавирусом, два из которых – у работников атомной электростанции.
Отметим, что президент Владимир Зеленский объяснил украинцам необходимость продления карантина, заверив, что возвращение к обычному ритму жизни грозит катастрофическими последствиями.
Это заявление было сделано после того, как в Украине продлили карантин до 22 мая.
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