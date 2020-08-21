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Вспышка коронавируса в Хмельницкой области: в больнице заразились медики и пациенты

21 августа, 11:28

Руслан Ровик Руслан Ровик

Заболевание подтвердили в городской больнице Каменец-Подольского

В Хмельницкой области у медиков и пациентов одного из отделений больницы Каменец-Подольского обнаружили коронавирус.

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Об этом заявил заместитель мэра Каменца-Подольского Василий Сукач. Всего было подтверждено инфицирование у 13 человек, сообщает "Суспільне".

По словам чиновника, образцы для ПЦР-теста взяли у 21 пациента – их отправили на исследование в Хмельницкий, а также у 14 медиков – анализы делали в частной лаборатории Каменца-Подольского.

В результате диагноз COVID-19 подтвердился у семи пациентов, а также у шести медицинских работников.

"Сейчас пациенты лечатся в медучреждении, а медики – амбулаторно. Тяжелых течений нет. В Лабцентр отправят еще 35 образцов на исследование, среди которых и пациенты, и медработники", - заявил Сукач.

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Стоит отметить, что вспышка заболевания произошла в отделении гемодиализа городской больницы Каменца-Подольского, где проходит лечение 51 пациент с заболеваниями почек.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что в шести регионах страны фиксирует значительное увеличение заполненности коек, отведенных для больных c COVID-19, и там будут открыты дополнительные медучреждения.

Ранее мы сообщали, что не готовыми к ослаблению ограничений оказались Киев и 13 областей Украины.

При этом Киев, который находится в "желтой" зоне карантина, ужесточил противоэпидемические меры.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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медики Каменец-Подольский пациенты Хмельницкая область коронавирус
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