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Вспышка коронавируса в больнице Житомира: заболели 16 медиков

5 мая, 12:14

Руслан Ровик

Среди заболевших оказались главврач и пятеро заведующих отделениями

В Житомире произошла вспышка коронавируса среди медиков городской больницы №2. Среди заболевших оказался главврач учреждения и пятеро заведующих отделениями.

Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин, сообщает 1.zt.ua.

"Все они сейчас находятся на самоизоляции, лечатся амбулаторно. Лица, с которыми контактировали больные, установлены. Временно приостанавливаем госпитализацию пациентов в стационарные отделения учреждения", - отметил градоначальник.

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Пациентов, которые проходили в больнице завершающий этап лечения, было решено перевести на амбулаторное лечение.

"Пациентов, которые по состоянию здоровья, не могут лечиться амбулаторно, оставляем в учреждении", – сказал он.

Также Сухомлин напомнил, что в городе все пациенты с простудными заболеваниями и пневмонией направляются исключительно в больницу №1.

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Напомним, что ранее в Украине сменился регион-"лидер" по распространению коронавируса.

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В то же время глава Минздрава заявил о том, что врачи ожидают снижения числа заболевших, если украинцы будут соблюдать карантинные меры.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр уже отмечал, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев. Степанов объяснил важность карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Житомир больницы медики коронавирус

Источник: Сегодня

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