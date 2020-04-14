Вспышка коронавируса в Николаевской области: в ОГА назвали причины

По данным чиновников, все инфицированные тесно общались между собой

Вспышка коронавируса в Николаевской области, которую зафиксировали 14 апреля, произошла из-за нарушения карантина после религиозных обрядов, в которых принимали участие инфицированные.

Об этом заявил заместитель главы областной государственной администрации Александр Трайтли в своем видеообращении к жителям региона.

"Проведение религиозных обрядов дома и несоблюдение карантинных мер стали основными причинами распространения коронавирусной инфекции на территории Николаевской области. На сегодня в области зарегистрировано 14 случаев заболевания, из них 9 были выявлены за последние сутки", – заявил он.

Также чиновник добавил, что все больные находятся в тесном кругу и общались между собой.

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По его словам, аналогичные случаи заражения произошли и в Днепре, и в Киево-Печерской лавре.

"Призываю: прислушайтесь к советам властей и медиков. Религиозные массовые мероприятия в условиях эпидемии несут реальную угрозу не только вашей жизни, но и вашим близким, окружающим, всем остальным гражданам нашего государства. Призываю вас поддержать инициативу президента Украины "Пасха дома", - добавил Трайтли.

Тем временем, по данным ОГА, в области приостановили работу всех рынков из-за несоблюдения требований карантина.

Напомним, что по состоянию на утро 14 апреля в Украине подтвердили 3372 случая заражения коронавирусом. 119 человек выздоровели и еще для 98 – диагноз оказался смертельным.

Между тем во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. Три из этих препаратов уже проходят испытания на людях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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