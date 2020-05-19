Вспышка коронавируса в супермаркете Сум: зараженных стало больше

Одним из очагов вспышки коронавируса в Сумах стал супермаркет "Сам" – тут число зараженных возросло до 15 человек. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр города Александр Лысенко.

"Ситуация с заражением в магазине "Сам" также развивается не так трагично, как это могло бы быть. Напомню, в конце апреля у заболевшей продавщицы магазина насчитали почти восемь десятков контактных лиц. Заболели из них 9, а также еще 6 сумчан, которые, в свою очередь, контактировали с ними", – говорится в сообщении.

Он отметил, что все больные – легкие и лечатся амбулаторно. Кроме того, у большинства даже не проявляются симптомы коронавируса .

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Всего же в Сумах COVID-19 болеет 31 горожанин. 8 из них лечат в областной клинической больнице, а 23 – находятся на самоизоляции. По словам врачей, тяжелого течения болезни ни у кого из них нет.

Кроме того, в городе уже готовятся к ослаблению карантина для общественного транспорта. Уже с 22 мая маршрутные такси частных перевозчиков в Сумах начнут курсировать по "докарантинным" маршрутам.

"А с 25 мая у нас в планах восстановить полноценное курсирование коммунального общественного транспорта для всех сумчан по привычным маршрутам. Но определенные ограничения будут действовать в дальнейшем: пассажиры в салоне должны занимать только сидячие места, все они и водитель должны быть в масках", – добавил Лысенко.

Напомним, ранее в Сумах на самоизоляцию отправили целую роту патрульных. Выяснилось, что COVID-19 подтвердили у их коллеги.

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Также мы сообщали о том, что в Житомирской области в распространении коронавируса обвинили медсестру больницы.

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