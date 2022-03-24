ВСУ в десятый раз ударили по оккупантам в Чернобаевке

В четверг, 24 марта, вооруженные силы Украины десятый раз ударили по аэропорту в Чернобаевке на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику.
Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в своем Telegram-канале.
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"Чернобаевка", - коротко написал глава Николаевской ОГА.
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Кроме того, советник президента Украины Алексей Арестович также подтвердил разгром оккупантов.
"На Чернобаевском аэродроме под Херсоном Вооруженные силы Украины в десятый раз нанесли сокрушительный удар российским войскам", - сообщил он.
На кадрах видно вспышки множества взрывов. Вероятно, использовалась система залпового огня.
Война в Украине 24 марта
- Российская армия продолжает обстреливать мирные города Украины и гражданские объекты из запрещенного оружия. Нарушения были зафиксированы на Донбассе, а также в Киевской, Винницкой, Ровенской, Житомирской, Харьковской областях и Мариуполе.
- Вечером 24 марта в Киевской области слышны сильные взрывы.
- Под Васильковом оккупанты обстреляли эвакуационный поезд – в вагонах выбило окна.
- СБУ получила очередные доказательства, что РФ отправила на войну в Украину срочников. Они не имеют военной подготовки и не хотят воевать.
- В Мариуполе жителей Левобережного района начали массово и принудительно вывозить на территорию России. Несколько тысяч человек уже оказались на территории оккупанта.
- В ночь на четверг российские войска обстреляли ракетами самый густонаселенный район Ахтырки Сумской области, есть погибшие.