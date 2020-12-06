Второй тур выборов в Кривом Роге: полиция открыла два уголовных дела

В полицию Кривого Рога в воскресенье, 6 декабря, поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства во втором туре выборов мэра, по двум из них открыли уголовные производства.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Кроме того, по результатам рассмотрения полученных сообщений о нарушениях составлено два административных протокола. В полиции обещают провести проверку других зарегистрированных материалов и принять по ним решения.

Там также рассказали, что все избирательные участки в Кривом Роге завершили свою работу вовремя, а сейчас полицейские продолжают охранять их до полного подсчета бюллетеней.

Напомним, по состоянию на 12:00 воскресенья наблюдатели сообщали о 60 нарушениях, зафиксированных во время второго тура местных выборов в Кривом Роге.

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Мы также сообщали, что в Кривом Роге во втором туре выборов городского головы, по результатам опроса избирателей на выходе с участков, побеждает кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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