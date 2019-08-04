Винницу теперь считают самым комфортным городом для жизни в Украине

Вячеслав Узелков и ДТЭК Энерго развивают инфраструктуру Виннице 2019-08-04T09:12:23+03:00 Другие регионы Винницу теперь считают самым комфортным городом для жизни в Украине

Он путешествовал по миру, но лучшего города, чем Винница, где родился и вырос, – не нашел Известный боксер и телеведущий Вячеслав Узелков поддерживает земляков и болеет за развитие родного Подолья.

Винница – город с многолетней историей. Теперь его считают самым комфортным для жизни в Украине.

Местные охотно фотографируются со знаменитостью. Тем более, что профессиональный боксер и телеведущий Вячеслав Узелков – их земляк.

Вячеслав направляется в детскую больницу. Он хочет подбодрить ребят, которые борются с заболеваниями.

Выяснилось, что когда известный боксер болел в детстве, то лечился именно здесь. И уже тогда мечтал о профессиональном спорте.

"У меня так было: был только зал и школа, школа и зал – все, больше у меня ничего не было", – делится он.

А все для того, признается Вячеслав, чтобы вырваться из родного города. Увидеть мир. Увидев, он решил вернуться. Навсегда.

Настоящая звезда, и одновременно – обычный человек. Его собственный опыт еще раз доказывает, что надо идти к своей цели.

"Когда человек становится известным, он возвращается домой, он родился здесь, здесь родились его дети. Я считаю, что Винница – это лучший город, я никогда его не сменю", – говорит он.

С тех пор, когда по этим коридорам ходил маленький Вячеслав, Винницкая детская больница заметно изменилась. Все – от методов лечения и до медицинского оборудования - здесь современное.

"Нас поддержали действительно наши партнеры в ДТЭК Энерго, которые нам предоставили достаточно много оборудования, которое было и в то время необходимо, и сегодня оно выполняет свою функцию, обеспечивая и диагностическую и лечебную работу для наших пациентов", – рассказывает Василий Паненко, главный врач.

Бронхоскопы, гастрофиброскоп, система ультразвуковой диагностики и портативный узи-сканер помогают сохранить здоровье более 16-ти тысячам винничан в год.

ДТЭК не только крупный инвестор в энергетику Украины. Компания разделяет ценности общества и помогает развиваться городам страны.

"17 У нас действует масштабная программа социального партнерства, в рамках которой мы реализуем проекты по здравоохранению, инфраструктуре, развитию общин. Всего в 2018 году мы направили на эту программу более 150 млн гривен, из них 4 млн гривен – на здравоохранение", – говорит Ирина Милютина, директор по коммуникациям ДТЭК Энерго.

Инвестировать в здоровье детей – значит смотреть в будущее.

"Здесь надо вложить что-то, посадить какое-то зернышко маленькое, из которого вырастет большое дерево", – резюмирует Узелков.

Ранее мы писали, что ДТЭК продолжает реализацию спортивных проектов.

Кроме того, ДТЭК победил в номинации "HR-лидерство" рейтинга Топ-100 "Кадры. Бренды. Работодатели", организованного Ekonomika +. Компания также вошла в число лучших в номинациях "эффективные образовательные программы" и "Бренды работодателей Украины". А директора по устойчивому развитию ДТЭК Александра Кучеренко признана одной из HR-персон страны.

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