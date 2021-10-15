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Выбитые зубы, травмы и ушибы: в Запорожье две маршрутки попали в ДТП

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
15 октября, 21:18
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Предварительно известно, что оба водителя были трезвыми
Десять пассажиров несколькими скорыми доставили в больницы. Коллаж "Сегодня".
Десять пассажиров несколькими скорыми доставили в больницы. Коллаж "Сегодня".

В Луцке столкнулись две маршрутки. Десять человек, среди которых ребенок, получили травмы в ДТП.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Подробности ДТП

Авария произошла в спальном районе города.

"Ехала спереди одна маршрутка, затормозила, возможно пропускала транспортное средство. Другой у него въехал", — рассказывает заместитель командира роты полиции Василий Арсенюк.

"Я пропускал машины — он стоял, пропускал — второстепенные пропускаю, а он говорит, что нога с педали спала — и меня в зад", — рассказывает водитель маршрутки Николай.

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Десять пассажиров несколькими скорыми доставили в больницы. Предварительно известно, что оба водителя были трезвыми.

В 4-летнего Захара от удара выбило зуб, говорит его мама. Ребенок ехал на маршрутке вместе с бабушкой. У женщины сотрясение и раны ноги. Но больше всего женщина испугалась за внука.

"У меня ребенок заплакал, я вижу — он в крови. Это ужас", — вспоминает жительница Луцка Светлана Фурс.

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Светлана рассказывает, они с внуком сидели сразу за водителем. И хорошо видели, что маршрутка впереди остановилась, тогда как их водитель даже не думал тормозить.

По медицинской помощью к медикам обратилось десять пассажиров с обеих маршруток. Травмированных отпустили лечиться амбулаторно. Пассажиры будут обращаться к перевозчикам, чтобы им возместили лечение.

Ранее мы сообщили, что в Киеве маршрутка сбила насмерть женщину.

Также напомним, под Харьковом перевернулась маршрутка с пасажирами, много пострадавших.

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