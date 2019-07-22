Выборы-2019: как проголосовали в Николаеве и кто лидирует по округам

В Николаеве голосование организовали в трех округах

Фото: AFP

21 июля украинцы голосовали на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады . Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, а новости "Сегодня" рассказывают онлайн о ходе избирательной гонки .

ЦИК обработал уже 57,01% протоколов голосования в Николаевской области. По текущим результатам большинство голосов избирателей набрала партия "Слуга народа" – 53,74%. На втором месте – "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 17,72%.

Также стали известны данные о результатах голосования по трех округах областного центра.

Округ 127 – Пасичный Александр Станиславович (35,26%). Родился 3 ноября 1972 года в Николаеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

(35,26%). Родился 3 ноября 1972 года в Николаеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Округ 128 – Гайду Александр Васильевич (40,98%). Родился 28 января 1976 года в городе Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор ООО "Вибо-Транс", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Слуга народа.

(40,98%). Родился 28 января 1976 года в городе Одессе, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, исполнительный директор ООО "Вибо-Транс", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия Слуга народа. Округ 129 – Копытин Игорь Владимирович (36,32%). Родился 12 февраля 1981 года в городе Легница, Польша, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Автомодерн", беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

(36,32%). Родился 12 февраля 1981 года в городе Легница, Польша, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Автомодерн", беспартийный, проживает в Николаеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Напомним, ранее мы опубликовали материал с официальными списками победителей выборов-2019 в мажоритарных округах, согласно данным подсчета голосов Центризбиркомом. Отметим, что данные будут обновляться и уточняться в режиме реального времени.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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