Выборы в Полтаве: что известно о кандидатах в депутаты

25 октября в Украине пройдут местные выборы. На выборы в Полтавский горсовет идут 20 партий. Сайт "Сегодня" публикует ТОП-10 единых списков каждой политической силы.

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Отметим, что в мэры Полтавы идут 13 человек, и среди них несколько тех же, кто под первым номером ведет свои политические силы в городской совет.

"Аграрная партия Украины"

1. Александр Ковшик. Родился в Полтавской области. 51 год. Директор ЧАО "Полтавский Облагропостач".

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Фото: agroparty.org.ua

2. Герман Юрченко.

3. Елена Васюта.

4. Диана Ковальчук.

5. Мирослава Василенко.

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6. Александр Федоренко.

7. Оксана Коваленко.

8. Яна Тихомирова.

9. Сергей Гаврилюк

10. Евгений Присяжнюк.

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"Воля"

1. Валерий Шупта. Родился в Харькове. 44 года. Закончил Полтавский национальный технический университет. Директор ООО "Полмарк". В 2015 году баллотировался в депутаты Полтавского горсовета от партии "Возрождение".

Фото: facebook.com/vvaleriyshupta

2. Петр Цыцак.

3. Максим Арбуз.

4. Юлия Браилко.

5. Татьяна Стасюк.

6. Александр Рой.

7. Алексей Редькин.

8. Игорь Авраменко.

9. Евгения Шаптала.

10. Татьяна Бажанова.

"Батькивщина"

1. Андрей Матковский. Родился в Казахстане. 56 лет. Окончил Киевский институт народного хозяйства, Межрегиональную академию управления персоналом. Городской голова Полтавы с 2006 по 2010 год.

Фото: facebook.com/andrij.matkovskij

2. Андрей Соколов.

3. Владимир Корчака.

4. Майя Матвеева.

5. Анна Корниенко.

6. Вячеслав Федоряка.

7. Виталий Павлий.

8. Владимир Запара.

9. Юлия Мелкумова.

10. Ольга Медвинская.

"Свобода"

1. Юрий Бублик. Родился в селе Новоселовка Полтавского района Полтавской области. 63 года. Закончил Полтавский сельскохозяйственный институт. В настоящее время – председатель правления ОАО "Полтавский райагрохим". В 2010-2015 году – член партии "Свобода", народный депутат VII и VIII созывов.

Фото: facebook.com/bublyk.yurii

2. Юлиан Матвийчук.

3. Игорь Скляр.

4. Оксана Лазаренко.

5. Татьяна Ханко.

6. Тарас Синяговский.

7. Георгий Семин.

8. Дмитрий Бурмака.

9. Надежда Сидько.

10. Анастасия Городчанина.

"Доверие"

1. Валентина Аранчий. Родилась в Полтавской области. 59 лет. Ректор Полтавской государственной аграрной академии.

Фото: facebook.com/people/Валентина-Аранчій

2. Александр Буцкий.

3. Николай Зуй.

4. Владимир Разнов.

5. Валентина Костина.

6. Юрий Куриный.

7. Орест Волк.

8. Сергей Щербак.

9. Татьяна Паутова.

10. Валентина Вождаенко.

"Европейская солидарность"

1. Андрей Карпов. Родился в Полтаве. 44 года. Окончил Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка. Видеоблогер и волонтер. Автор, создатель и ведущий интернет-шоу "Вата Шоу".

Фото: facebook.com/AndreyPoltava

2. Юлия Городчанина.

3. Оксана Дубина.

4. Александр Ивахов.

5. Юлия Костенко.

6. Александр Дедюхин.

7. Вячеслав Тимошенко.

8. Игорь Петриченко.

9. Руслана Базалук.

10. Анна Шавир.

"За будущее".

1. Александр Мамай. Родился в Полтаве. 52 года. Закончил Полтавскую государственную аграрную академию. В 2009 году создал Общественное объединение "Наш Дом – Полтава". В 2010 победил на выборах городского головы. В октябре 2018 года на внеочередной сессии Полтавского горсовета депутаты выразили недоверие мэру Александру Мамаю и досрочно прекратили его полномочия.

Фото: facebook.com/Mamay.O.F

2. Евгений Дикань.

3. Ирина Климко.

4. Марианна Солиман.

5. Игорь Эренбург.

6. Иван Диденко.

7. Милена Муравенко.

8. Александр Калуцкий.

9. Светлана Бондарева.

10. Оксана Яковлева.

"Народный Рух Украины"

1. Игорь Мохний. Родился в Ивано-Франковской области. 51 год. Директор "УГВ-Сервис" АО "Укргаздобыча".

Фото: facebook.com/oilgas.ua

2. Александр Нижник.

3. Светлана Михайловская.

4. Тамила Чип.

5. Василий Васюха.

6. Виталий Хивренко.

7. Виталий Чудак.

8. Оксана Черчович.

9. Вадим Самойленко.

10. Екатерина Бережная.

"Наш край"

1. Александр Пожаров. Родился в Харьковской области. 74 года. Беспартийный. Адвокат.

2. Андрей Антонов.

3. Дмитрий Лаптев.

4. Наталья Латыш.

5. Марина Бабець.

6. Сергей Негруб.

7. Виктор Куленюк.

8. Наталья Ковинько.

9. Татьяна Омельяненко.

10. Екатерина Тукало.

"Оппозиционная платформа – "За жизнь"

1. Оксана Деркач. Проживает в Полтаве. 55 лет. Закончила Украинскую академию государственного управления при президенте Украины. Экс-секретарь Полтавского городского совета. Глава общественной организации "Единство", вице-президент общественной организации "Деловые украинские женщины в Полтавской области".

Фото: facebook.com/oderkacz

2. Виктор Чмиль.

3. Евгений Момонт.

4. Татьяна Годяк.

5. Максим Халамейдик

6. Артем Иванюк.

7. Ирина Шерстюк.

8. Владимир Кирда.

9. Ирина Костенко.

10. Светлана Горынина.

"Партия простых людей Сергея Каплина"

1. Сергей Каплин. Родился в селе Опрышки Глобинского района Полтавской области. 41 год. Окончил Украинский государственный университет пищевых технологий (экономист). Народный депутат VII-VIII созывов. Кандидат в президенты Украины на выборах 2019 года.

Фото: facebook.com/sergiikaplin

2. Игорь Кислов.

3. Владлена Каплин.

4. Александр Артеменко.

5. Елена Денисенко.

6. Евгений Солтус.

7. Владимир Мокиенко.

8. Элина Таран.

9. Марина Нижник.

10. Сергей Проскуров.

"Победа Пальчевского"

1. Виталий Шулежко. Проживает в Полтаве. 51 год. Высшее образование. Временно безработный.

Фото: latifundist.com/dosye/shulezhko-vitalij-vasilevich

2. Владимир Батрак.

3. Вадим Пилко.

4. Светлана Кириченко.

5. Яна Чеверда.

6. Антон Киндер.

7. Юрий Шулежко.

8. Татьяна Чергинец.

9. Наталья Пилко.

10. Юлия Бондур.

"Пропозиция"

1. Андрей Безкоровайный. Проживает в Полтаве. Образование высшее. Временно не работает.

Фото: kremenchuk.adm-pl.gov.ua

2. Виктория Мирошниченко.

3. Марина Чижевская.

4. Татьяна Мовчан.

5. Олег Джуп.

6. Марина Фисанович.

7. Светлана Белкова.

8. Анатолий Есип.

9. Давид Власенко.

10. Андрей Сердюк.

"Радикальная партия Олега Ляшко"

1. Рустам Азизов. Образование высшее. Председатель Службы по делам детей Шевченковского районного совета в Полтаве.

Фото: facebook.com/rustam.azizov.395

2. Тамара Матвиенко.

3. Александр Пешков.

4. Ольга Гурская.

5. Сергей Власюк.

6. Анна Алешина.

7. Виктория Мещерякова.

8. Андрей Лоза.

9. Наталья Материнко.

10. Владимир Баранов.

"Республика"

1. Олег Слизько. Родился в селе Кирово Полтавского района. 34 года. Окончил Полтавскую государственную аграрную академию. Занимался предпринимательской деятельностью. Председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Полтавского района.

Фото: facebook.com/poltavarespublica/

2. Александр Волощук.

3. Лидия Мисюренко.

4. Роман Широких.

5. Ирина Домишкевич.

6. Анатолий Мышелов.

7. Роман Бовкун

8. Людмила Волошина

9. Денис Губский

10. Янина Стемковская

"Родной город"

1. Александр Удовиченко. Родился в поселке Орелька Лозовского района Харьковской области. 63 года. Окончил Харьковский политехнический институт, Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса. В 2010 – 2014 года возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.

Фото: facebook.com

2. Алексей Чепурко.

3. Татьяна Юрченко.

4. Эдуард Волков.

5. Виктория Лоза.

6. Евгений Николаенко.

7. Александр Кудацкий.

8. Владимир Соколовский.

9. Вита Клименко.

10. Юлия Ищейкина.

"Сила и Честь"

1. Андрей Баранов. Проживает в Полтаве. 53 года. Образование высшее. Ведущий эксперт Ассоциации производителей и военной техники.

Фото: facebook.com

2. Сергей Машковский.

3. Анатолий Чернощеков.

4. Светлана Япринцева.

5. Людмила Безугла.

6. Станислав Белинчио.

7. Светлана Кривенко.

8. Олег Токаренко.

9. Андрей Хохлов

10. Ирина Кузнецова.

"Слуга народа"

1. Сергей Иващенко. Родился в Великих Сорочинцах Миргородского района Полтавской области. 56 лет. Официально проживает в Розсошенцах. Окончил Харьковский институт инженеров транспорта. Владеет несколькими строительными компаниями. В 2017 году стал депутатом Щербановского сельского совета от "Аграрной партии Украины".

Фото: facebook.com/ivashchenko.sergii145

2. Светлана Нестуля.

3. Евгения Янко.

4. Игорь Ксенз.

5. Вадим Ямщиков.

6. Ирина Бессарабова.

7. Александр Онишко.

8. Алена Гончаренко.

9. Александр Дербенев.

10. Иван Ксенжук.

"Социал-демократическая партия"

1. Александр Шамота. Родился в Полтаве. 39 лет. Закончил Полтавский государственный педогогический университет. 14 сентября 2018 после досрочного прекращения полномочий городского головы Александра Мамая, был избран секретарем Полтавского городского совета и исполняющим обязанности городского головы.

Фото: facebook.com/radapoltava

2. Валерий Прядко.

3. Юрий Синяк.

4. Елена Чирикова-Зорина.

5. Людмила Кириленко.

6. Александр Рагулин.

7. Александр Удовиченко.

8. Виталий Улыбин.

9. Тамара Пивовар.

10. Лариса Дудник.

"Удар"

1. Сергей Клименко. Родился в Днепропетровской области. 42 года. Образование высшее. Директор частного предприятия "Агрокомпостач".

Фото: Facebook.com/Сергій-Клименко

2. Василий Храмов.

3. Дарья Стахова.

4. Виктория Дудник.

5. Сергей Семизаров.

6. Артем Айкян.

7. Ирина Власенко.

8. Тимур Ищейкин

9. Елена Василенко

10. Вячеслав Пилипенко.

Напомним, во время местных выборов, которые пройдут 25 октября по всей территории Украины, будут действовать новые правила, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Видео: ЦИК

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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