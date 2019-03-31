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Выборы президента: мэр Житомира и глава ОГА сфотографировались с бюллетенями

Сегодня, 14:00

Если верить полиции, по обоим плачет тюрьма

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич. Фото: Житомир. info
Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич. Фото: Житомир. info.
Выборы президента: мэр Житомира и глава ОГА сфотографировались с бюллетенями //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/09a/6ad/5ca09a6add6ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/09a/6ad/5ca09a6add6ea.jpg Другие регионы Если верить полиции, по обоим плачет тюрьма

На выборах в Житомире мэр города Сергей Сухомлин и председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сфотографировались с бюллетенями возле урн для голосования.

О таком поступке каждый затем сообщил на своей странице в Facebook.

"Гражданский долг выполнил", - написал Сухомлин.

"Проголосовал за продолжение реформ", – отметил Гундич.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин демонстративно выполняет гражданский долг. Фото Житомир.info.

На этот факт обратили внимание СМИ, а также гражданская сеть "Опора". После этого скандальные снимки были удалены из соцсети.

Как известно, власти запретили делать фото бюллетеня и фотографироваться с ним – как с пустым, так и, особенно, с заполненным. Подобные действия, как неоднократно заявляла полиция, наказываются штрафом на сумму от 1700 до 5100 гривен или исправительными работами на срок до двух лет, или же ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман проголосовал на выборах в Виннице.

По результатом сегодняшних голосований в Украиневозбуждено три уголовных дела.

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег Житомир, скандал, бюллетени, выборы президента Украины

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