Выборы в Винницкой области: ТОП-10 кандидатов в облсовет

Близится время местных выборов в Украине, и Винницкая область не станет исключением. В этом году за 84 места в областном совете будут бороться 10 партий – местных и национальных. Для сравнения, в городской совет Винницы хотят пробиться 18 партий, а на кресло мэра претендуют 13 кандидатов.
Сайт "Сегодня" изучил первую десятку кандидатов в партиях, которые будут представлены жителям Винницкой области на избирательных участках 25 октября.
"Батькивщина"
- Олег Мейдич – 49 лет, гражданин Украины, винничанин. Народный депутат Верховной Рады IX созыва от "Батькивщины", первый заместитель главы комитета аграрной политики и земельных отношений. Высшее образование – Винницкий государственный аграрный университет, Институт последипломного образования Винницкого государственного аграрного университета и Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. В прошлом депутат Винницкого облсовета (2015-2019 года)
- Людмила Щербаковская.
- Анатолий Ткач.
- Сергей Олейник.
- Наталья Сандул.
- Денис Конык.
- Владимир Гнатишен.
- Николай Рыбак.
- Лилия Шостаковская.
- Светлана Бэй.
"Европейская солидарность"
- Андрей Гижко – 42 года, гражданин Украины, винничанин. Проректор по инновационной деятельности и развития инфраструктуры Донецкого национального университета им. Стуса. Высшее образование – Винницкий государственный педагогический университет им. Коцюбинского ("Учитель истории и основ правоведения"), Межрегиональная академия управления персоналом и Национальная академия государственного управления при Президенте Украины.
- Иван Спорыш.
- Иван Мельничук.
- Елена Верлан-Кульшенко.
- Валентина Вельган.
- Ярослав Чернега.
- Олег Стукан.
- Василий Тесминецкий.
- Ирина Колесник.
- Светлана Рыбак.
"За майбутнє"
- Петр Юрчишин – 62 года, гражданин Украины, родился в Антраците, Луганская область, но живет в городе Хмельник, Винницкой области. Бывший депутат Хмельницкого районного совета и народный депутат Украины VIII и IX созывов. Высшее образование – Винницкий политехнический институт. Также баллотируется на выборах в Винницкий горсовет.
- Александра Гуменчук.
- Ирек Гатауллин.
- Галина Яровая.
- Сергей Гуцол.
- Руслан Терещук.
- Александр Кубряк.
- Олег Дяченко.
- Светлана Павлуник.
- Ирина Евтодий.
"Наш край"
- Телегузов Валентин – 56 лет, гражданин Украины, родился в городе Староконстантинов Хмельницкой области, но живет в Виннице. Временно безработный, последнее место работы – заместитель гендиректора компании "ТАУ-Поділля", которая занималась торговлей топливом. Образование высшее – Казанский финансово – экономический институт им. Куйбышева.
- Виктор Мельников.
- Руслан Кулиш.
- Оксана Кордон.
- Надежда Мельничук.
- Игорь Умнов.
- Олег Кислюк.
- Валентина Онофрийчук.
- Ольга Рава.
- Владимир Пичкур.
"Оппозиционная платформа – За жизнь"
- Игорь Кисилев – 35 лет, гражданин Украины, винничанин. Народный депутат Верховной Рады IX созыва от ОПЗЖ. Судимости нет. Образование высшее – Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета на факультет ("Менеджмент организаций") и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" ("Менеджер государственного управления"). В прошлом депутат Киевского горсовета (2014-2019 года).
- Вадим Костюк.
- Сергей Ткачук.
- Виктория Литвинчук.
- Наталья Волкова.
- Олег Шевченко.
- Андрей Рудович.
- Снежана Войтко.
- Виктория Полищук.
- Денис Мазуренко.
"Партия винничан"
- Николай Филонов – 40 лет, гражданин Украины, винничанин. Временно безработный. В прошлом помощник и советник председателя Винницкой ОГА (2014-2017 года), а также помощник народного депутата VII созыва Ивана Мельничука. В 2012 году безуспешно баллотировался на выборах в Верховную Раду, а в 2015-м – в Винницкий облсовет. Образование высшее.
- Виктор Бронюк.
- Оксана Рыжавская.
- Николай Майданюк.
- Елена Бессараба.
- Дмитрий Дмитриев.
- Алексей Грищук.
- Игорь Коваленко.
- Елена Денисова.
- Татьяна Сидорчук.
"Радикальная партия Олега Ляшко"
- Тарас Кобец – 43 года, гражданин Украины, винничанин. Директор строительной компании "Лендтрейд" и депутат Винницкого областного совета. Судимости ней. Образование высшее – Киевский институт международных отношений ("Международные отношения и дипломатия").
- Михаил Кременюк.
- Александр Штанько.
- Зоряна Качур.
- Лариса Кушко.
- Андрей Красницкий.
- Владимир Шамрай.
- Руслан Мельник.
- Жанна Дмитренко.
- Алла Каплюк.
"Сила и Честь"
- Виген Товмасян – 42 года, гражданин Украины, родился в Азербайджане, но живет в Виннице. Директор и главврач частной медицинской клиники "Товмед". Судимостей нет. Образование высшее – Ереванский государственный медицинский университет. Также баллотируется на выборах в Винницкий горсовет.
- Павел Каленич.
- Александр Суворов.
- Ольга Сауляк.
- Наталья Мыслицкая.
- Валерий Каричинский.
- Владимир Заячковский.
- Василий Касияненко
- Ольга Чирка.
- Лилия Сологуб.
"Слуга народа"
- Владимир Мазуренко – 61 год, гражданин Украины, винничанин. Полковник запаса ВВС, пилот самолета Ан-225 "Мрия" на госпредприятии "Антонов". Судимостей нет. Образование высшее.
- Наталья Заболотная.
- Татьяна Каменщук.
- Владимир Костюк.
- Евгений Шаповалов.
- Виталий Урдзик.
- Юлия Олейник.
- Юрий Войтович.
- Вадим Кричковский.
- Вера Драбовская.
"Украинская стратегия Гройсмана"
- Галина Якубович – 46 лет, гражданка Украины, уроженка города Жмеринка в Винницкой области. Заместитель мэра Винницы. Высшее образование – Харьковская государственная академия городского хозяйства ("Экономика предприятия") и Национальная академия государственного управления при Президенте Украины ("Государственное управление").
- Валерий Коровий.
- Владислав Скальский.
- Вячеслав Соколов.
- Татьяна Побережная.
- Андрей Ковалев.
- Анатолий Крыжановский.
- Ярослав Хребтий.
- Елена Милиенко.
- Наталья Замковая.
Раньше мы писали об изменениях в системе голосования на местных выборах в этом году. Более подробно – в видеосюжете "Сегодня":
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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