Выборы в Винницкой области: ТОП-10 кандидатов в облсовет

Близится время местных выборов в Украине, и Винницкая область не станет исключением. В этом году за 84 места в областном совете будут бороться 10 партий – местных и национальных. Для сравнения, в городской совет Винницы хотят пробиться 18 партий, а на кресло мэра претендуют 13 кандидатов.

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Сайт "Сегодня" изучил первую десятку кандидатов в партиях, которые будут представлены жителям Винницкой области на избирательных участках 25 октября.

"Батькивщина"

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Олег Мейдич – 49 лет, гражданин Украины, винничанин. Народный депутат Верховной Рады IX созыва от "Батькивщины", первый заместитель главы комитета аграрной политики и земельных отношений. Высшее образование – Винницкий государственный аграрный университет, Институт последипломного образования Винницкого государственного аграрного университета и Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. В прошлом депутат Винницкого облсовета (2015-2019 года) Людмила Щербаковская. Анатолий Ткач. Сергей Олейник. Наталья Сандул. Денис Конык. Владимир Гнатишен. Николай Рыбак. Лилия Шостаковская. Светлана Бэй.

"Европейская солидарность"

Андрей Гижко – 42 года, гражданин Украины, винничанин. Проректор по инновационной деятельности и развития инфраструктуры Донецкого национального университета им. Стуса. Высшее образование – Винницкий государственный педагогический университет им. Коцюбинского ("Учитель истории и основ правоведения"), Межрегиональная академия управления персоналом и Национальная академия государственного управления при Президенте Украины. Иван Спорыш. Иван Мельничук. Елена Верлан-Кульшенко. Валентина Вельган. Ярослав Чернега. Олег Стукан. Василий Тесминецкий. Ирина Колесник. Светлана Рыбак.

"За майбутнє"

Петр Юрчишин – 62 года, гражданин Украины, родился в Антраците, Луганская область, но живет в городе Хмельник, Винницкой области. Бывший депутат Хмельницкого районного совета и народный депутат Украины VIII и IX созывов. Высшее образование – Винницкий политехнический институт. Также баллотируется на выборах в Винницкий горсовет. Александра Гуменчук. Ирек Гатауллин. Галина Яровая. Сергей Гуцол. Руслан Терещук. Александр Кубряк. Олег Дяченко. Светлана Павлуник. Ирина Евтодий.

"Наш край"

Телегузов Валентин – 56 лет, гражданин Украины, родился в городе Староконстантинов Хмельницкой области, но живет в Виннице. Временно безработный, последнее место работы – заместитель гендиректора компании "ТАУ-Поділля", которая занималась торговлей топливом. Образование высшее – Казанский финансово – экономический институт им. Куйбышева. Виктор Мельников. Руслан Кулиш. Оксана Кордон. Надежда Мельничук. Игорь Умнов. Олег Кислюк. Валентина Онофрийчук. Ольга Рава. Владимир Пичкур.

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

Игорь Кисилев – 35 лет, гражданин Украины, винничанин. Народный депутат Верховной Рады IX созыва от ОПЗЖ. Судимости нет. Образование высшее – Винницкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета на факультет ("Менеджмент организаций") и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" ("Менеджер государственного управления"). В прошлом депутат Киевского горсовета (2014-2019 года). Вадим Костюк. Сергей Ткачук. Виктория Литвинчук. Наталья Волкова. Олег Шевченко. Андрей Рудович. Снежана Войтко. Виктория Полищук. Денис Мазуренко.

"Партия винничан"

Николай Филонов – 40 лет, гражданин Украины, винничанин. Временно безработный. В прошлом помощник и советник председателя Винницкой ОГА (2014-2017 года), а также помощник народного депутата VII созыва Ивана Мельничука. В 2012 году безуспешно баллотировался на выборах в Верховную Раду, а в 2015-м – в Винницкий облсовет. Образование высшее. Виктор Бронюк. Оксана Рыжавская. Николай Майданюк. Елена Бессараба. Дмитрий Дмитриев. Алексей Грищук. Игорь Коваленко. Елена Денисова. Татьяна Сидорчук.

"Радикальная партия Олега Ляшко"

Тарас Кобец – 43 года, гражданин Украины, винничанин. Директор строительной компании "Лендтрейд" и депутат Винницкого областного совета. Судимости ней. Образование высшее – Киевский институт международных отношений ("Международные отношения и дипломатия"). Михаил Кременюк. Александр Штанько. Зоряна Качур. Лариса Кушко. Андрей Красницкий. Вла димир Шамрай. Рус лан Мел ьник. Жанна Дмитренко. Алла Каплюк.

"Сила и Честь"

Виген Товмасян – 42 года, гражданин Украины, родился в Азербайджане, но живет в Виннице. Директор и главврач частной медицинской клиники "Товмед". Судимостей нет. Образование высшее – Ереванский государственный медицинский университет. Также баллотируется на выборах в Винницкий горсовет. Павел Каленич. Александр Суворов. Ольга Сауляк. Наталья Мыслицкая. Валерий Каричинский. Владимир Заячковский. Василий Касияненко Ольга Чирка. Лилия Сологуб.

"Слуга народа"

Владимир Мазуренко – 61 год, гражданин Украины, винничанин. Полковник запаса ВВС, пилот самолета Ан-225 "Мрия" на госпредприятии "Антонов". Судимостей нет. Образование высшее. Наталья Заболотная. Татьяна Каменщук. Владимир Костюк. Евгений Шаповалов. Виталий Урдзик. Юлия Олейник. Юрий Войтович. Вадим Кричковский. Вера Драбовская.

"Украинская стратегия Гройсмана"

Галина Якубович – 46 лет, гражданка Украины, уроженка города Жмеринка в Винницкой области. Заместитель мэра Винницы. Высшее образование – Харьковская государственная академия городского хозяйства ("Экономика предприятия") и Национальная академия государственного управления при Президенте Украины ("Государственное управление"). Валерий Коровий. Владислав Скальский. Вячеслав Соколов. Татьяна Побережная. Андрей Ковалев. Анатолий Крыжановский. Ярослав Хребтий. Елена Милиенко. Наталья Замковая.

Раньше мы писали об изменениях в системе голосования на местных выборах в этом году. Более подробно – в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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