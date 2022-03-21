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Выброс аммиака в Сумах произошел из-за обстрела оккупантов – есть пострадавший

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21 марта, 09:31
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Российские военные продолжают атаковать опасные объекты в Украине, сегодня это привело к выбросу химикатов – аварию в Сумах уже ликвидировали
Оккупанты обстреляли химзавод в Сумах
Оккупанты обстреляли химзавод в Сумах / Фото: Коллаж: Сегодня

Утечка аммиака на заводе "Сумыхимпром" произошла из-за обстрела российскими оккупантами предприятия. Поврежден один резервуар с аммиаком. В результате пострадал один человек. Аварию уже ликвидировали.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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По данным спасателей, в 7:30 на поврежденный трубопровод наложили бандаж. А уже в 07:49 авария по выбросу аммиака в Сумах ликвидировали. В результате пострадал один работник предприятия.

Сейчас сотрудники завода восстанавливают технологический процесс, спасатели уже завершили свою работу.

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Первая помощь при отравлении аммиаком:

  • выведите пораженного на свежий воздух;
  • дайте ему теплого молока с пищевой содой;
  • оденьте ватно-марлевую повязку, смоченную водой, лучше 5% раствора уксусной или лимонной кислоты;
  • при попадании в глаза — промойте водой или протрите вазелиновым или оливковым маслом;
  • при поражении кожи — обмойте чистой водой, сделайте примочки из 5% раствора уксусной или лимонной кислоты.

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