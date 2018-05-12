Выехал на "встречку": в ДТП в Хмельницкой области пострадали четверо

Четверо человек травмировались в результате ДТП на дороге "Стрый – Кропивницкий – Знаменка" вблизи поворота на село Водички Хмельницкого района, которое произошло 11 мая, около 18:25 часов. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Хмельницкой области.

В сообщении уточнено, что 47-летний житель Хмельницкой области на грузовом автомобиле "ГАЗ-57", объезжая место проведения ремонтных работ на дороге, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением 41-летнего жителя Красиловского района.

Водитель и трое пассажиров Renault Logan получили травмы и были госпитализированы в Хмельницкую областную клиническую больницу. У водителя и 54-летнего жителя Красиловского района диагностировали ушибы разных частей тела, еще у двух пассажиров 27 и 64 лет — закрытые черепно-мозговые травмы.

Следователи выясняют все обстоятельства автопроисшествия. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое управляет транспортным средством") Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

Напомним, иномарка и "ВАЗ" устроили смертельное ДТП в Хмельницкой области. Один человек погиб на месте происшествия и шесть человек травмированы.

Ранее, в сентябре прошлого года в Хмельницкой области, на трассе Житомир – Черновцы произошло смертельное ДТП. В результате столкновения легковушки с грузовиком, автомобиль "ВАЗ 2109" разорвало на две части.

В той же области в городе Шепетовка по улице Судилковская водитель автомобиля "Мерседес" несся на огромной скорости и сбил девушку с ребенком в коляске: мать погибла, ребенок остался жив.