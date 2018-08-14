Выгоды децентрализации: как отрезанная от облцентра община решила свои проблемы

Новые дороги, свой центр админуслуг и медицинская инфраструктура – все это есть у общины на 14 сел, куда даже не ходят автобусы

Отрезанные от цивилизации из-за плохих дорог, жители 14 сел обустроились так, что теперь добираться в областной центр у них нет надобности. Потеряв надежду на ремонт трассы, из-за ям на которой даже рейсовые автобусы отказались ездить в район, местные жители создали Кочубеевскую объединенную общину.

На заработанные фермерством деньги они открыли центр административных услуг, пригласили врача и обеспечили себя продуктами. Об успешной общине в Херсонской области – в новом материале цикла "Захотели – сделали".

14 сел Кочубеевской громады расположены примерно в 140 километрах от областного центра. До Херсона добраться селяне не могут – дороги нет, а водители рейсовых автобусов вот уже два года как отказываются ездить по бездорожью. Проехать к Кочубеевским селам можно разве что по полю – а после дождя и этой дороги нет.

Оказавшись в изоляции, селянам пришлось обустроить свой быт так, чтобы обходиться без поездок в город. Например, они сделали административный центр по типу единого окна. Теперь здесь оформляют документы и паспорта, и предоставляют еще около 150 админуслуг.

Фельдшер Екатерина Дугинова еще пять лет назад была для всей округи и за врача, и за медсестру. Сейчас же пациентов в селе лечит врач, а Екатериа помогает ему, работая медсестрой.

Областным медикам сюда доехать сложно. Поэтому громада открыла свою станцию скорой помощи. Работают пять фельдшерско-акушерских пунктов, причем сделать анализы и провести обследование можно на месте.

Заработав семь миллионов, объединенная громада отремонтировала в селе дороги и водопровод, осветила улицы и построила детские площадки. Теперь планируют обеспечить село мясом и биогазом. Заработок громады – это деньги из фермерских хозяйств и гранты.

В селе есть WiFi и высокоскоростной интернет – его провели из соседней, Днепропетровской области. Впрочем, и продукты завозят оттуда, Кривой Рог – рядом.

А вот с херсонскими магистралями – беда. Дорога принадлежит облавтодору, но там ее ремонт оценили в 30 миллионов гривен – а это половина всех денег, выделяемых на дороги Херсонской области. Селяне готовы собственными силами восстанавливать дорогу на Херсон – но только если ее передадут на баланс общины.

Как сообщалось, в 2018 году в рамках реформы децентрализации объединенные громады получат дополнительные 38 миллиардов гривен, заявил ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения – против 86% в 2017 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.