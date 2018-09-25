Вымогал 140 тысяч гривен от участника ООС: в Сумской области на взятке поймали врача

Мужчину задержали в рабочем кабинете во время получения денег

В Сумской области за вымогательство взятки в размере 140 тысяч гривен от участника ООС задержали главу врачебно-квалификационной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, врач требовал от участника операции Объединенных сил взятку за содействие в прохождении врачебной комиссии. .За эти деньги медик обещал не препятствовать пациенту в получении группы инвалидности, на которую он имел законное право.

Врача-взяточника правоохранители задержали в рабочем кабинете во время получения очередной части взятки в размере пятьдесят шесть тысяч гривен. Продолжаются следственные действия.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.