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Вымогала взятки у рожениц: в Черкассах задержали врача

Сегодня, 08:25

Женщину задержали на рабочем месте во время получения взятки

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
Вымогала взятки у рожениц: в Черкассах задержали врача //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e71/05e/5c5e7105ece65.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e71/05e/5c5e7105ece65.jpg Другие регионы Женщину задержали на рабочем месте во время получения взятки

В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках врача одного из учреждений здравоохранения. Женщину задержали на рабочем месте, сообщил в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, врач отделения патологии беременности систематически вымогала взятки от пациенток за выдачу документа о рождении ребенка. Злоумышленницу задержали на рабочем месте при получении 5 тысяч гривен от родственников одной из рожениц.

"В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

 

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Тег взятка, СБУ, задержание, врач

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