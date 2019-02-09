Вымогала взятки у рожениц: в Черкассах задержали врача
Женщину задержали на рабочем месте во время получения взятки
В Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках врача одного из учреждений здравоохранения. Женщину задержали на рабочем месте, сообщил в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, врач отделения патологии беременности систематически вымогала взятки от пациенток за выдачу документа о рождении ребенка. Злоумышленницу задержали на рабочем месте при получении 5 тысяч гривен от родственников одной из рожениц.
"В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.
Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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