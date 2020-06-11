Вымогали несуществующий долг: в Виннице КОРД задержал рэкетиров (видео)

У 23-летнего мужчины вымогали 50 тысяч гривен

В Виннице сотрудники специального подразделения КОРД задержали группу молодых людей – их подозревают в вымогательстве несуществующего долга под угрозой физической расправы.

Как сообщили в областной прокуратуре, операцию провели вечером 10 июня во дворе одной из многоэтажек после получения части требуемой суммы.

"По версии следствия, группа молодчиков незаконно, путем угроз физической расправы вымогала несуществующий долг в размере 50 тысяч гривен у 23-летнего винничанина", - говорится в сообщения.

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Всего было задержано семь человек – их подозревают в совершении преступления по статье о вымогательстве, которая предполагает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос объявления задержанным о подозрении и направления в суд ходатайства об избрании им меры пресечения.

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Досудебное расследование продолжается, проверяются версии причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, недавно в Полтавской области правоохранители задержали криминального авторитета и возглавляемую им группировку вымогателей. Как это было – смотрите в сюжете:

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