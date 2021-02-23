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Вынес сестру из пламени, пока пьяная мать проспала пожар: в беду попала семья на Винниччине

23 февраля, 00:21

Светлана Москаленко , Алексей Керман

Мать за ненадлежащий уход за детьми могут лишить родительских прав

В Винницкой области 16-летний парень сам едва не погиб, но спас из огня четырехлетнюю сестру. Ему помогали соседи, говорится в сюжете корреспондента "Сегодня" Алексея Кермана.

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Дом вспыхнул днем. Занялась розетка в комнате. Мгновенно огонь охватил весь дом. 16-летний Дмитрий как раз возвращался домой после учебы, он выбил окно и вынес свою 4-летнюю сестренку. Настю он передал мужчине, который случайно проезжал мимо дома многодетной семьи. Тот увидел огонь и бросился помогать.

Ребенок был на грани жизни и смерти. Сутки Настя находилась в коме на аппарате искусственной вентиляции легких. Санавиацией Настю доставили в ожоговое отделение в Виннице. Ее брата – шестилетнего Максима – перевели из реанимации в детское отделение. Мальчика из пожара спасли соседи, но он угорел.

Видео: Сегодня

Мама детей пьянствует, говорят в селе. В тот день тоже была нетрезвой и пожара не помнит. Когда загорелось, спала в соседней комнате. Под руки из дома ее выводили соседи. Сегодня Екатерина агрессивна и убегает от журналистов. Как обожглась дочь – только предполагает.

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В семье пятеро детей, двое из них во время пожара были у соседей. Семья неблагополучная, но не бедная. Бывший муж присылает Екатерине алименты с заработков в Польше.

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После пожара семья переехала в другой свой дом. Продукты, вещи и даже мебель приносят односельчане – жалко детей.
За ненадлежащий уход за детьми Екатерине грозит до двух лет тюрьмы. Вероятно, ее лишат родительских прав. Когда выпишут Настю и Максима, врачи пока не дают прогнозов.

Напомним, в Харькове во время пожара в пятиэтажном доме из горящей квартиры вынесли пострадавшую женщину, которая позже скончалась в машине скорой помощи, но не от ожогов, а от ножевых ранений.

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дети пожар Винницкая область
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