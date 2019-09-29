Вынесли из дома пол миллиона: в Черкасской области произошло разбойное нападение

Двое мужчин в масках проникли в дом и завладели деньгами

В Черкасской области злоумышленники совершили разбойное нападение на семью предпринимателей и завладели деньгами в сумме полмиллиона гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Так, в Монастирищенском районе двое мужчин в масках проникли в дом, где в тот момент находился только несовершеннолетний сын. Угрожая парню оружием, они завладели средствами в сумме 500 тысяч гривен.

"Немедленно был введен в действие оперативный план "Сирена". Поднят по тревоге личный состав Монастирищенского и Христиновского отделений полиции. Кроме того, направлены на помощь местным полицейским сотрудники батальона полиции особого назначения и кинологи со служебными собаками", – рассказывают полицейские.

Правоохранители перекрыли все въезды и выезды из города. Из-за того, что дом пострадавших находится на окраине города, полицейские понимали, что злоумышленники попытаются покинуть территорию города, убегая в направлении леса, где в дальнейшем смогут скрываться.

"Сотрудниками батальона полиции особого назначения совместно с кинологами было организовано "прочесывание" леса на территории района. В результате поисковых мероприятий на расстоянии около четырех километров от места совершения уголовного преступления полицейские заметили двух мужчин, которые бежали из лесополосы в рощу. Окружив периметр, правоохранители задержали одного из беглецов", – говорится в сообщении.

Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель Уманского района. У задержанного полицейские обнаружили пакет с деньгами.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Полиция ищет второго злоумышленика.

Напомним, в Днепровском районе Киева полицейские задержали злоумышленника за разбойное нападение на пенсионерку: нападающий ранил ножом бабушку и отобрал у нее ювелирные изделия.

Кроме того, в Одессе произошло разбойное нападение на одно из развлекательных заведений: трое злоумышленников, угрожая пистолетом администратору, отобрали крупную сумму – около 20 тысяч гривен.

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