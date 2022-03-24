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"Вырвались на эвакуационном автобусе": учительница из Мариуполя спасла троих сирот

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24 марта, 01:43
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Женщине удалось выехать с детьми в Венгрию
Разрешений на вывоз детей у женщины не было. Коллаж "Сегодня"
Разрешений на вывоз детей у женщины не было. Коллаж "Сегодня"

Учительница из Мариуполя смогла вырваться из города с четырьмя детьми, трое из них чужие.

Историю женщины рассказала актриса Ксения Хижняк в Facebook.

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"Сегодня подруга, у которой мы живём в Берегово, рассказала, как сопровождала на границу женщину с четырьмя детьми. Из Мариуполя. Вырвались на эвакуационном автобусе. Она учительница. Из четверых детей родной только один. Второй – племянник, ребёнок сестры. Сама сестра вышла в какой-то из дней из бомбоубежища то ли за водой, то ли за едой и не вернулась. Третий ребёнок – соседей. Родители погибли, а его заметили в руинах соседского дома и забрали к себе в подвал. Четвёртого ребёнка она увидела, когда с первыми тремя бежала на эвакуационный автобус. Сидел рядом с мертвыми родителями. Схватила его и рюкзак, потому что подумала, что в рюкзаке наверняка документы. Так оно и было", - рассказала она.

По словам актрисы, следующий автобус, следовавший из Мариуполя, оккупанты обстреляли.

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"Вопреки тому, что разрешений на вывоз детей у женщины не было, ей удалось выехать с ними в Венгрию.
"На границе она так и сказала – разрешения ни на кого из детей, кроме одного, нет, делайте, что хотите. Их всех выпустили. Уехали дальше в Венгрию. Нужно что-то написать в завершение истории, но я не понимаю, что. Я просто вообще не понимаю", - добавила она.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что за захват Мариуполя отвечает генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он лично отдал приказ выпустить ракеты по роддому, где находились медики и беременные.

Напомним, 9 марта российские оккупанты сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Пострадали как минимум 17 человек – роженицы и персонал. Взрывы практически уничтожили здания.

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Спустя несколько дней одна из беременных женщин умерла вместе с нерожденным ребенком. Это была женщина с известного фото, которую выносили из больницы на носилках.

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