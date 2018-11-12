Вышел на пробежку и не вернулся: в Чернигове разыскивают мужчину

Сегодня, 19:40

Сергея разскивают родные, горожане и местная полиция


В Чернигове уже вторую неделю разыскивают 31-летнего местного жителя. 1 ноября Сергей выложил в соцсетях фотографию с утренней пробежки, и с того момента дома не появлялся, а его телефон – отключен. Неравнодушные горожане организовали целое поисковое движение, чтобы разыскать пропавшего мужчину.

Первыми начали искать Сергея родные и друзья: они проходили маршрутами, которыми тот мог бежать. Потом неравнодушные люди создали в соцсети целое поисковое сообщество и привлекли к поискам полицию.

"Полиция обошла всю территорию, которая была в радиусе нескольких километров по берегу реки – по течению, против течения, уже и на лодках проверили, и с собаками проверили. Приобщились параллельно к работе полиции бегуны", -  рассказала Юлия Ковтун, пресс-секретарь Черниговского отдела полиции.

Сейчас мужчину ищут по всему городу, включая заброшенные дома и подвалы. Но пока поиски результатов не дали. Кроме того, полиция проверяет всех, с кем Сергей общался в последнее время. Пересмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать бегуна в то утро. Предполагают, что мужчину надо искать в другом городе.

Напомним, 14 сентября из киевского интерната пропал 13-летний мальчик. Полицейские открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Кроме того, 27 сентября в Киеве пропал 12-летний мальчик. Ребенок ушел из дому 26 сентября и не вернулся. 
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