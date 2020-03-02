Вышла из дома и пропала: под Винницей ищут девочку-подростка (фото)

В Винницкой области разыскивают 16-летнюю девочку. Подросток вышла из дома в селе Лесничье Бершадского района и до сих пор не вернулась.

Последний раз Любовь Зозулю видели около 15:00 29 февраля. Вероятно, девушка пошла в направлении Бершади. В пресс-службе местной полиции опубликовали фото и приметы пропавшей.

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Приметы пропавшей: рост Любы – 160 см. Глаза у нее карие, а волосы – темно-русые.

Подросток была одета: на девочке было темно-синее пальто и темное платье. Обута подросток была в черные сапоги.

В полиции просят всех, кто видел подростка, звонить по номеру 102.

А в Киеве полицейские разыскивают 15-летнего мальчика. Подросток вышел из школы и с тех пор его никто не видел. Фото и приметы пропавшего опубликовали столичные копы.

В связи с частыми пропажами детей в Украине копы озвучили список советов для родителей. В частности, чтобы предотвратить подобные случаи, взрослым советуют общаться со своими детьми и интересоваться их жизнью.

Также мы писали, что в США полицейские два дня искали двух маленьких сестер.

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