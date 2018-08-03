Выстрелов было несколько: появились новые подробности убийства чиновника в Сумах
В полиции рассказали новые детали расследования гибели экс-депутата
В деле об убийстве бывшего депутата и чиновника Сумского горсовета Анатолия Жука появились новые подробности. Как сообщили "Сегодня" в областном управлении полиции, свидетели страшной трагедии слышали несколько выстрелов. При этом количество выстрелов не называется.
"Свидетели были, это соседи, которые слышали выстрелы", – заявил инспектор отдела коммуникации Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких.
Не озвучивают полицейские пока и версии трагедии. Но, по их словам, вариант самоубийства отпадает точно.
В настоящее время полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, вчера, 2 августа, во дворе частного дома нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Тело погибшего обнаружил его 58-летний отец.
Жук был убит выстрелом в голову, а на месте его гибели нашли пистолет. Также сообщалось, что чиновник был ранее судим за хулиганство и хранение оружия.
Позже были опубликованы первые фото с места убийства. Кроме пистолета возле тела нашли стреляную гильзу.