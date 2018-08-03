Выстрелов было несколько: появились новые подробности убийства чиновника в Сумах

Сегодня, 10:21

В полиции рассказали новые детали расследования гибели экс-депутата

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В деле об убийстве бывшего депутата и чиновника Сумского горсовета Анатолия Жука появились новые подробности. Как сообщили "Сегодня" в областном управлении полиции, свидетели страшной трагедии слышали несколько выстрелов. При этом количество выстрелов не называется.

"Свидетели были, это соседи, которые слышали выстрелы", – заявил инспектор отдела коммуникации Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецких.

Не озвучивают полицейские пока и версии трагедии. Но, по их словам, вариант самоубийства отпадает точно.

В настоящее время полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера, 2 августа, во дворе частного дома нашли мертвым экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Тело погибшего обнаружил его 58-летний отец.

Жук был убит выстрелом в голову, а на месте его гибели нашли пистолет. Также сообщалось, что чиновник был ранее судим за хулиганство и хранение оружия.

Позже были опубликованы первые фото с места убийства. Кроме пистолета возле тела нашли стреляную гильзу.
убийство, чиновник, сумы
Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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