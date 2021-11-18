Выжил, но остался один: подробности трагедии в Винницкой области, где умерла вся семья

В селе Марьяновка Винницкой области среди ночи угорела многодетная семья. В доме нашли мертвыми двух взрослых и их четверых детей. Специалисты озвучили первые выводы трагедии.
Об этом сообщили в службе чрезвычайных ситуаций в Винницкой области, пишет Vinbazar.com.
Уцелел только один
Обнаружил погибших старший 14-летний брат, который в этот день ночевал у бабушки. Парень перед школой вошел домой, где увидел умерших.
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Почему произошел пожар
Причиной трагедии стал "тройник" в самодельном удлинителе. В него был включен холодильник и другие электроприборы. От искр загорелись вещи рядом.
Семья погибла надышавшись продуктов горения. В полиции возбуждено уголовное производство по п. 1,2, ч. 2, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".
Основные причины возникновения пожаров:
неосторожное обращение с огнем;
- использование факелов и паяльных ламп для отогревания замерзших труб центрального отопления, водоснабжения или канализации;
- неисправность и неправильная эксплуатация приборов газоснабжения и отопления;
- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых потребителей электроэнергии.
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