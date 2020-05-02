Взбунтовавшийся против карантина мэр Черкасс обещает "серьезное сопротивление"

Бондаренко рассказал, что открыть рынки просили жители города, а не предприниматели

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал подробности ситуации со смягчением карантина в городе. Об этом пишет hromadske.

Так, Бондаренко отметил, что рынки открыли по просьбе местных жителей, а не предпринимателей.

"Обращались не предприниматели, а жители города. Рынки у нас уже и Кабинет Министров открыл. Жители Черкасс не понимают, почему они могут ходить в супермаркеты, но не могут на рынки и на открытые площадки, где соблюдаются все санитарные требования", – сказал он.

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Также мэр отметил, что у него "холодно-деловые" отношения с главой области.

"Потому что человек не местный, не разбирается в местной политике, не компетентный. Наверное, надо год прожить, чтобы разбираться, что такое Черкасская область. Плюс, к сожалению, очень слаб, как управленец. (…) Мы нормально общались и сотрудничали. И все делали. И я скажу, что он и сам давно говорил, что этот карантин неправильный, нужно его смягчать. И это все понимают, что не может быть двойных стандартов в стране", – добавил Бондаренко.

Глава города прокомментировал тот факт, что его сравнивают с капитаном корабля "Черкассы", который дольше всего держал оборону против российских оккупантов.

"Я знаю лично экипаж корабля — всех моряков и капитана. Они представили этот фильм у нас в Черкассах, премьера была", – сказал мэр.

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На вопрос о том, будут ли Черкассы снова оказывать сопротивление, Бондаренко ответил: "Да, будут и очень серьезно".

Напомним, в Черкассах исполнительный комитет городского совета решил с 1 мая ослабить карантинные ограничения для части предпринимателей.

Вскоре по этому факту правоохранители открыли уголовное производство. Там отмечают, что, принимая такое решение, черкасский горисполком вышел за рамки своих полномочий.

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