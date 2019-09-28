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Взрыв и пожар на заводе в Сумах: в полиции сообщили детали ЧП (фото, видео)

28 сентября, 14:46

В результате взрыва в одном из цехов пострадали 10 работников, двое из которых находятся в реанимации

Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

В Главном управлении Национальной полиции Сумской области уточнили число пострадавших в результате взрыва на заводе в областном центре. По данным пресс-службы ГУ, в результате инцидента пострадали 10 человек, двое из которых находятся в реанимации.

"Сообщение о происшествии поступило в Сумской отдел полиции сегодня в 10:51. По указанному адресу выехали руководство ГУ НП области, следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория ГУ НП", – говорится в сообщении.

На месте происшествия до сих пор работают сотрудники полиции. При этом уголовное производство пока что еще не открыто, выясняются обстоятельства произошедшего.

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Также в сети опубликовали фото и видео с места масштабного ЧП.

Ранее сообщалось о взрыве на территории пекарни в Сумской области. По данным спасателей, вспыхнула газовоздушная смесь, в помещении вылетели окна, частично были разрушены межкомнатные перегородки и санузел.

Инцидент произошел в ночную смену, когда работали три человека. Одна из сотрудниц оказалась в реанимации с серьезными ожогами. Причина возгорания выясняется.

Также мы сообщали о том, что в полиции Киева открыли уголовное производство по факту масштабного пожара на Вискозной улице. Там пылали автоцистерны с горючим. На данный момент правоохранители квалифицировали произошедшее как нарушение требований пожарной безопасности.

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Источник: Сегодня

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