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Взрыв на газопроводе под Лубнами: около 3,5 тысяч человек остались без газа

9 января, 23:37

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов

Из-за разгерметизации и взрыв на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области под Лубнами отключили ГРС "Вишневое", вследствие чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов.

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Как сообщает ГСЧС, около 3500 человек в Лубенском районе остались без газа.

"По состоянию на 21 час. 45 мин. на месте разгерметизации наблюдается незначительное факельное горение высотой до 1 м над землей. Отключено ГРС "Вишневое" из-за чего прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов (около 3 тыс. 500 абонентов) Лубенского района" , – говорится в сообщении.

С целью выявления в воздухе превышение опасных веществ с помощью газоанализаторов проводятся замеры воздуха в рядом расположенных населенных пунктах

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Всего на месте происшествия привлечен 71 человек и 15 единиц техники.

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Напомним, взрыв произошел на участке экспортного магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в 15:53. Причина взрыва – разгерметизация газопровода с последующим факельным горением. По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что окна задрожали в домах нескольких ближайших к месту взрыва сел.

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взрыв Полтава ГСЧС ГРС Уренгой-Помары-Ужгород
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